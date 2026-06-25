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Jueves, 25 de junio de 2026
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El mensaje de Alexia Putellas, tras los sismos en Venezuela - Fotos: EFE
El mensaje de Alexia Putellas, tras los sismos en Venezuela - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

“Nos encontramos a salvo”, dice la futbolista española Alexia Putellas que está en Venezuela y vivió el potente terremoto que sacudió al país

junio 25, 2026
Por: Natalya Baquero González
Putellas aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano en medio de la difícil y devastadora situación que enfrenta.

Dos fuertes terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5 sacudieron Venezuela la tarde-noche del miércoles, dejando hasta el momento un saldo de 188 personas fallecidas, más de 1500 heridos y cientos de desaparecidos que aún se encuentran bajo los escombros.

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Frente a esta devastadora situación, la futbolista española Alexia Putellas, quien se encuentra por estos días junto con sus seres queridos en la nación sudamericana, hizo uso de sus redes sociales para enviar un parte de tranquilidad a sus seguidores, tras los fuertes sismos que sacudieron el territorio venezolano.

"Hola a todos. Dado los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas. Gracias por los mensajes”, escribió en sus historias de Instagram.

Asimismo, aprovecho la oportunidad de enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano en medio de la difícil y devastadora situación que enfrenta, tras los sismos del pasado miércoles 24 de junio.

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“Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos ya todas las familias afectadas”, sentenció en su mensaje la exjugadora del Barcelona.

Ante esta situación que ha afectado a miles de personas sin discriminación alguna, la Federación Venezolana de Fútbol ha hecho uso de sus redes para reportar y localizar a los futbolistas desaparecidos en medio de esta tragedia.

La FVF ha dispuesto sus medios de comunicación para compartir información de aquellos futbolistas de quienes no se tiene información alguna, tras los fuertes terrenos del pasado miércoles.

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Cabe destacar que, como medida de apoyo para dar con los desaparecidos, también se ha creado una plataforma digital llamada 'Desaparecidos Terremoto Venezuela', por medio de la cual se busca facilitar la búsqueda de aquellas personas sin localizar tras los dos sismos.

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