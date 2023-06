El contundente mensaje de un agricultor venezolano al fiscal: Metes preso al más pendejo

La Fiscalía General ha publicado la foto de los agricultores detenidos por publicar videos botando la cosecha podrida al no encontrar gasolina para trasladarla.

El encarcelamiento ha generado indignación entre los venezolanos que exigen apuntar al verdadero culpable de la escasez y la crisis de todos los servicios básicos: un Estado corrupto que ha generado la peor crisis de los últimos años en Venezuela.

Aunque la reacción en redes por la pérdida de la cosecha fue de lamento, la actuación del fiscal del Régimen, Tarek William Saab fue considerada como desmedida.

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) ha solicitado formalmente al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, la liberación de productores venezolanos detenidos tras deshacerse de mercancía que no lograron transportar desde Los Andes hasta el centro del país por falta de combustible.

En una misiva dirigida al titular del Ministerio Público, firmada por Armando Chacín, presidente en funciones de esta organización, los ganaderos recogen su preocupación por la falta de gasolina en el campo venezolano lo que obliga a trabajadores de la tierra -según dijeron- a asumir "medidas desesperadas".

Una de las reacciones más virales es la del productor identificado en la red social TikTok como Valdomero Gil, quien le habló directamente al fiscal Saab del que supone "nunca ha cultivado una mata cebolla ".

Dice que quienes pierden la cosecha no pueden ni regalarla porque esa zona está minada de esos productos del campo. "A esos hombres les costó arar, sembrar, hasta que se logró la cosecha, ¿verdad que sí? Porque eso cuesta platica y gasolina, a eso hay que meterle. Yo conozco pa' Mérida. Un hombre que tiene 4 o 5 toneladas de zanahoria o de tomate y que nadie puede ir a buscarlo porque está en Mérida y no hay gasolina, no hay quien se lo lleve porque por todos lados allá hay zanahoria".

"¿Usted va a dejar que se le pudra en el patio de su casa?. Eso no hay quien se lo lleve. Hay muchos que critican y dicen que eso es malo, claro que es malo, pero no dicen quién es el verdadero culpable. Lo mismo pasó con el tomate; han pasado muchas cosas, cosechas de yuca, también con el queso y todo hay que botarlo porque no hay quien se lo lleve. En los campos se pierde el plátano; no hay quien vaya a buscar un platanito y eso hay que dejarlo que se pudra".

"¿Por qué? Ni regalado van a buscarlo porque no hay con qué ir. Ahora viene el fiscal dándose las de machote y a meter peso al pobre pendejo. A ese hombre le costó, a ese hombre para botar esa zanahoria lloró de dolor, Pero tenía que hacerlo porque nadie, nadie se las iba a llevar".

"¿Quién es el que tiene que estar preso aquí legalmente? ¿Quién? Diga pueblo ¿no es el fiscal? ¿Cómo para Cuba si le manda barcos? Por qué no le consigue gasolina? y le manda las gandolas y la platica y le dice al productor que se lo va a pagar para que no se pierda, ahora anda disque haciendo justicia, mentiras, usted ha hecho justicia?, pura paja".

A los agricultores se les acusa de violar la Ley de Precios Justos y se les imputa por "boicot".