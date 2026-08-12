El Aeropuerto de Maiquetía contará con terminales temporales para vuelos nacionales e internacionales

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informó sobre el esquema que tendrá el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para retomar sus actividades tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio.

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Como parte del plan, serán instaladas cuatro terminales temporales: dos para salidas y dos para llegadas, con capacidad para atender hasta 1.260 pasajeros de manera simultánea.

Las instalaciones estarán distribuidas en dos áreas destinadas a las salidas. La terminal para vuelos internacionales tendrá una superficie de 4.300 metros cuadrados, cuatro puertas de embarque y capacidad para recibir hasta 780 pasajeros al mismo tiempo.

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Por su parte, el espacio para las operaciones nacionales contará con más de 3.300 metros cuadrados y podrá atender simultáneamente a unas 480 personas.

De acuerdo con el IAIM, los módulos fueron construidos con estructuras metálicas reforzadas, paneles internos de yeso y cubiertas exteriores de policarbonato, además de techos de aluminio y lonas de alta resistencia.

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El diseño también contempla facilidades para personas con movilidad reducida, incluyendo rampas y asistencia durante el recorrido.

Por ahora, el IAIM no ha informado una fecha concreta para la reanudación de las operaciones en Maiquetía. Sin embargo, a través de sus redes sociales señaló que se prepara para recibir nuevamente a los viajeros.