NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Aeropuerto de Maiquetía

El Aeropuerto de Maiquetía contará con terminales temporales para vuelos nacionales e internacionales

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Una persona repara una estructura a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Una persona repara una estructura a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Los módulos fueron construidos con estructuras metálicas reforzadas, paneles internos de yeso y cubiertas exteriores de policarbonato, además de techos de aluminio y lonas de alta resistencia.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informó sobre el esquema que tendrá el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para retomar sus actividades tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio.

o

Como parte del plan, serán instaladas cuatro terminales temporales: dos para salidas y dos para llegadas, con capacidad para atender hasta 1.260 pasajeros de manera simultánea.

Las instalaciones estarán distribuidas en dos áreas destinadas a las salidas. La terminal para vuelos internacionales tendrá una superficie de 4.300 metros cuadrados, cuatro puertas de embarque y capacidad para recibir hasta 780 pasajeros al mismo tiempo.

o

Por su parte, el espacio para las operaciones nacionales contará con más de 3.300 metros cuadrados y podrá atender simultáneamente a unas 480 personas.

De acuerdo con el IAIM, los módulos fueron construidos con estructuras metálicas reforzadas, paneles internos de yeso y cubiertas exteriores de policarbonato, además de techos de aluminio y lonas de alta resistencia.

o

El diseño también contempla facilidades para personas con movilidad reducida, incluyendo rampas y asistencia durante el recorrido.

Por ahora, el IAIM no ha informado una fecha concreta para la reanudación de las operaciones en Maiquetía. Sin embargo, a través de sus redes sociales señaló que se prepara para recibir nuevamente a los viajeros.

Temas relacionados:

Aeropuerto de Maiquetía

Maiquetía

La Guaira

Terremoto en Venezuela

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Autoridades de EE. UU. irían tras él": senador Germán Rodríguez tras aprobación a solicitud de Petro para salir del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Los juristas cómo califican el acuerdo para reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Daniel Ortega | Foto: AFP
Régimen de Daniel Ortega

"Estados Unidos no va a permitir que se termine de consolidar un régimen como el de Daniel Ortega": exiliado político nicaragüense

Consecuencias del terremoto en Manizales, Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Alcalde brinda balance del terremoto en la ciudad colombiana de Manizales: 17 estructuras colapsaron y 19 se encuentran en peligro

Terremoto en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Primer reporte de muertos en Colombia tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Iván Cepeda - Foto EFE
Iván Cepeda

Iván Cepeda anuncia que no asistirá al acto de posesión de Abelardo De La Espriella y asegura que el 7 de agosto desarrollará "acciones pacíficas"

Donald Trump y Daniel Ortega | Foto: AFP
Régimen de Daniel Ortega

"Estados Unidos no va a permitir que se termine de consolidar un régimen como el de Daniel Ortega": exiliado político nicaragüense

Consecuencias del terremoto en Manizales, Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Alcalde brinda balance del terremoto en la ciudad colombiana de Manizales: 17 estructuras colapsaron y 19 se encuentran en peligro

Terremoto en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Primer reporte de muertos en Colombia tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país

Falcon 9 - Foto AFP
Cohetes

Etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX chocó contra la Luna en un hecho que solo ha ocurrido dos veces en la historia

La tenista Alexandra Eala (EFE)
Tenis

Así fue la estremecedora reacción de tenista de 21 años tras ganar su primer título luego de vencer con un 6-0 incluido a ‘top 3’ del mundo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Selección Argentina - Fotos: EFE
Selección Argentina

Se conoce la carta que el presidente de la FIFA le dedicó a Argentina tras perder la final del Mundial ante España: "Son el fruto del trabajo constante"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023