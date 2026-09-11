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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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James Rodríguez

James Rodríguez asegura que quiere ganar la Copa Libertadores con Atlético Nacional en su regreso al fútbol colombiano

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
James Rodríguez se convierte en nuevo jugador de Atlético Nacional de Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez se convierte en nuevo jugador de Atlético Nacional de Colombia - Foto: EFE
El mediocampista creativo estaba sin club desde que dejó al Minnesota United en julio, tras su participación con Colombia en el Mundial.

El mediocampista colombiano James Rodríguez dijo este viernes que sueña con ganar la Copa Libertadores con su nuevo club, Atlético Nacional de Medellín, para ampliar un palmarés que incluye dos Champions Leagues conquistadas con el Real Madrid.

El capitán de la selección de Colombia, de 35 años, fue anunciado sorpresivamente el jueves como jugador del cuadro Verdolaga, el equipo más laureado del país con 18 ligas ganadas y dos Libertadores (1989 y 2016).

"Los sueños es poder ganar todo: copas, ligas, esa Copa que está acá al lado mío", dijo el creativo durante su presentación, a las afueras de Medellín, en referencia a un trofeo del principal torneo de clubes de América.

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"Ya pude ganar Champions League, dos, si gano esta es otro sueño más. Hay que mirar es lo que está mucho más cerca, que es liga y también copa (local), así que vamos a ir por absolutamente todo", agregó.

Nacional no está clasificado a la Libertadores 2027, aunque confeccionó una nómina competitiva que le permite aspirar con realismo a cumplir ese propósito.

Con su inesperado regreso a su país, donde no jugaba desde 2007 con el Envigado, el talentoso zurdo protagonizó la contratación más despampanante de los últimos años en el fútbol de Colombia.

Rodríguez puso fin de esta manera al interrogante sobre el futuro de su carrera, lastrada en los últimos años por numerosas lesiones y encontronazos con los técnicos de sus equipos.

El colombiano firmó contrato hasta junio próximo.

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"Ojalá que esto sea un sueño lindo. Mucha gente pensará que yo vengo aquí a estar tranquilo, yo no vengo a estar tranquilo, yo quiero ganar, yo quiero jugar si estoy bien, quiero entrenarme siempre hasta el último minuto", sostuvo.

El mediocampista creativo estaba sin club desde que dejó al Minnesota United en julio, tras su participación con Colombia en el Mundial.

Tras codearse con los mejores en el Real Madrid y Bayern Múnich, el cuadro de la MLS fue su octavo conjunto en apenas seis años.

"Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto", apuntó el 10. "Esta camiseta tiene peso, pesa mucho, y a mí me gusta sentir eso. Ya he jugado en clubes grandes, sé lo que es estar en clubes grandes, tienes que rendir hasta en los entrenamientos. Estoy listo para lo que viene".

Rodríguez debutaría en los "próximos partidos" de su nuevo club, según el entrenador Lucas González, quien no reveló la fecha exacta.

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