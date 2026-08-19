El rapero venezolano Neutro Shorty explota en redes: "Ya todo el mundo se olvidó de La Guaira; alguien lo tenía que decir"

El rapero venezolano Neutro Shorty explotó recientemente en redes sociales. Denunció que la gente se olvidó de los damnificados de La Guaira tras el terremoto de junio.

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"Ya todo el mundo se olvidó de La Guaira; alguien lo tenía que decir", cuestionó el artista.

Asimismo, el intérprete de 'Hasta que salga el sol' criticó a quienes frenaron las donaciones o difundieron rumores malintencionados sobre su campaña benéfica para construir viviendas.

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Respecto a los daños que dejó el doblete sísmico, el régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 17 de agosto de 2026.

El reporte consolida un total de 6.438 personas fallecidas, mientras que las brigadas de emergencia mantienen en 6.462 el número de personas rescatadas de los escombros.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.