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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Cristiano Ronaldo

Escándalo en la Selección de Portugal: Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras abandonar la concentración

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo (EFE)
Cristiano Ronaldo (EFE)
Ronaldo tenía previsto entrenar con sus compañeros en el estadio Parken de Copenhague el miércoles, pero se marchó abruptamente

Este miércoles, el delantero y capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, abandonó la concentración de la delegación lusa en Copenhague.

CR7 dejó a su seleccionado nacional y se fue a Madrid a bordo de su aeronave privada.

Esto, después de que el entrenador Jorge Jesus comunicara a los periodistas que el delantero no jugaría el próximo partido con el combinado nacional.

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Ronaldo tenía previsto entrenar con sus compañeros en el estadio Parken de Copenhague el miércoles, pero se marchó abruptamente tras la rueda de prensa de Jesus.

Cabe recordar que el entrenador había dicho que Ronaldo, que pasó todo el partido contra Noruega el domingo en el banquillo, tampoco sería titular en el encuentro de la Liga de Naciones del jueves contra Dinamarca.

Ahora, tras unas horas de incertidumbre y silencio, el futbolista se rompió el silencio y se pronunció sobre su escandaloso abandono:

"Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional y después de hablar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​he decidido abandonar la concentración de la selección", escribió en Instagram.

"En su debido momento, les contaré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos de mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", señaló el delantero.

Y agregó: "ahora es el momento de desearle buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".

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Anteriormente, Jesús había insistido en que no existía ninguna ruptura entre él y Ronaldo, aunque el técnico de 72 años reconoció que su capitán se había sentido decepcionado por permanecer en el banquillo ante Noruega.

Tras la victoria por 2-1 en Oslo, Ronaldo se dirigió directamente a los vestuarios sin saludar a los aficionados portugueses que se encontraban en las gradas, como hicieron sus compañeros.

Tras esto, Jesús restó importancia a los rumores y señaló que "no hubo ningún incidente en absoluto".

"Cualquier jugador, y yo mismo fui jugador... cuando pasas 20 o 30 minutos calentando y luego no sales al campo... nadie está contento con eso", dijo Jesús este miércoles.

Según el DT, Ronaldo fue avisado antes del partido que no estaría en la alineación titular, pero que podría darle entrada hacia el final del encuentro.

"Después, como entrenador, decidí no hacerlo entrar. No hay por qué armar un escándalo", insistió Jesús.

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El exentrenador del Benfica también explicó que Ronaldo no se había negado a entrenar el martes, como habían sugerido algunos medios de comunicación portugueses, sino que había tenido que realizar ejercicios individuales para mejorar su "movilidad" física y su "fortalecimiento".

Jesús había dicho que el cinco veces ganador del Balón de Oro entrenaría con normalidad el miércoles; sin embargo, a pesar de haber llegado al estadio en el autobús del equipo, Ronaldo no se unió a sus compañeros en el terreno de juego en Copenhague.

Los medios portugueses compartieron un vídeo en el que se le ve saliendo del estadio Parken junto a dos miembros de su cuerpo técnico justo después de la rueda de prensa de Jesús.

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