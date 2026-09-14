La polémica práctica con la que equipos de las Grandes Ligas estarían reclutando a promesas del béisbol: país latinoamericano es cuna de talentos

Las Grandes Ligas tienen establecido que un jugador internacional no puede firmar de forma oficial con una organización antes de cumplir 16 años. No obstante, una investigación de ProPublica detalló que los equipos de MLB recurrirían desde hace años a acuerdos verbales con prospectos mucho más jóvenes para asegurarse su futuro antes de que puedan ser contratados legalmente.

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Estos acuerdos, conocidos en República Dominicana como preacuerdos, no son realmente contratos oficiales.

Se trata de compromisos informales por medio de los cuales una organización le comunica a un prospecto, su familia o su entrenador cuánto estaría dispuesto a pagarle cuando llegue el momento de firmar.

La investigación halló casos de jugadores que obtuvieron este tipo de promesas cuando solo tenían 11 años. En uno de los casos documentados, los Diamondbacks presuntamente acordaron pagar 1,8 millones de dólares a un joven una vez que cumpliese los 16 años. El acuerdo se habría hecho mediante un pacto de palabra y sin consultar de forma directa con los padres del jugador.

El fenómeno se ve sobre todo en República Dominicana, uno de los mercados de talento más importantes para las Grandes Ligas. Según ProPublica, las 30 organizaciones de MLB participan en el sistema y cada año cientos de prospectos dominicanos obtienen algún tipo de compromiso anticipado.

La investigación indica que la mayoría de los jugadores que son contratados ya habrían recibido una promesa previa a cumplir los 16 años. Sandy Alderson, antiguo ejecutivo de varias organizaciones y que en 2010 fue enviado por MLB a República Dominicana, afirmó que la gran mayoría de los peloteros firmados tuvieron acuerdos previos.

El problema no finaliza con los pactos anticipados. Cerca de ellos se desarrolló una estructura de entrenadores y prestamistas que puede quedarse con una parte importante de los bonos que obtienen los jóvenes. ProPublica pudo encontrar que varios prestamistas ofrecen dinero a las familias antes de firmar a cambio de porcentajes de los futuros bonos, con tasas de interés muy altas.

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Entre 2012 e inicios de 2026, los equipos de MLB pagaron cerca de 1.042 millones de dólares en bonos a prospectos dominicanos, esto según con el análisis de ProPublica. La investigación especula que una parte importante de ese dinero termina de una forma rápida en manos de entrenadores y prestamistas.

La MLB sabe desde hace años la existencia de estos acuerdos. Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, dijo que los pactos anticipados son “problemáticos” y defiende la implementación de un draft internacional como una solución.

Por ahora, en el tiempo que ese cambio no se concrete, los acuerdos siguen funcionando como una especie de mercado paralelo en el que jóvenes que aún son menores de edad pueden tener definido su futuro profesional muchos años antes de poder hacer una firma oficial.