El drama de una familia en Israel que espera la liberación de uno de los suyos secuestrado por Hamas: “espero que no lo vayan a matar”

El 7 de octubre del 2023, comandos de Hamás infiltrados desde Gaza entraron en el sur de Israel, utilizando explosivos y excavadoras para cruzar la barrera que separa el territorio palestino de Israel, y mataron indiscriminadamente en kibutz, bases militares y en el lugar donde se celebraba Nova.

El ataque dejó 1.205 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes. Hamás también secuestró ese día a 251 personas, de las cuales 97 siguen cautivas en Gaza y 37 de ellas habrían muerto, según el Ejército.

Dentro de los secuestrados está Omer Wenkert, un joven de 23 años del que los familiares conocen pocas pruebas de que esté vivo, pero a quien esperan en casa sano y salvo

Ricardo Grichener, tío de Wenkert, habló en La Tarde de NTN24 del drama que viven esperando día y noche la liberación de su familiar.

“Tenemos miedo y no sabemos qué hacer, no puedes dormir en las noches. Cada día estoy esperando en el Telegram de Hamas porque hay comparten noticias de los rehenes y cada notificación que recibimos y vemos que dicen que este y este murieron nos tiene con miedo, porque no sabemos que vaya a pasar”, dijo el tío de Omer Wenkert.