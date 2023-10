Él es Thor, el hombre que viajó a todos los países del mundo sin montarse a un avión

Muchas personas sueñan con conocer todos los países y continentes que hay en el planeta Tierra, sin embargo, de los 8 mil millones de personas que habitan el mundo, solamente 300 han logrado llevar a cabo dicho propósito.

De esas 300, solo tres han podido visitar dos veces todos los países, dos lo hicieron sin regresar a su casa y solo uno lo ha hecho sin tener que estar viajando de avión en avión y visitando cada tanto un aeropuerto.

Se trata de Torbjørn C. Pedersen, mejor conocido como Thor, quien ha logrado visitar todos los países y continentes del mundo sin tener que subirse a una aeronave.

En octubre de 2013 decidió dejar su trabajo, romper con su novia y despedirse de su familia en Dinamarca para poder embarcarse en su objetivo: visitar todos los países del mundo sin tener que volar.

“Con experiencia en logística, he pasado muchas horas planificando la ruta óptima para visitar todos los países del mundo”, explicó Thor.

El viajero también aseguró en su blog, Once upon a saga, que su plan maestro para seguir “son los conceptos básicos en los que baso mis planes de viaje. Seguro que podría desviarme de él algunas veces, pero así es más o menos como he imaginado recorrer 203 países”.

Ante este objetivo, Thor se impuso ciertas condiciones para poder llevar a cabo el sueño de su vida. Entre sus reglas está la más importante que es pasar al menos 24 horas en cada uno de los países que visitara.

Además, no podía volver a casa hasta que terminara de visitar y conocer cada uno de los países, así como reducir los gastos y vivir con un presupuesto diario de 24 dólares.

“No compraré, pediré, prestado ni alquilaré un vehículo para ir de A a B y definitivamente no tengo chofer. Así me aseguraré de pasar mucho tiempo con lugareños y viajeros, ¡una forma increíble de ver el mundo!”, explicó en su blog.

Su travesía comenzó en Alemania el pasado 10 de noviembre de 2013 y ahora, diez años después, Pedersen por fin terminó su objetivo en las Maldivas el pasado 24 de mayo de 2023, algo que le tomó 3.512 días.

Para no tener que subirse a un avión, Thor hacía largos recorridos en tren y autobuses, sin embargo, había momentos en los que miraba hacia el cielo y se cuestionaba su objetivo.

“No sabes cuántas veces he estado en un muy, muy largo viaje incómodo en autobús y miro hacia un cielo azul y veo un avión y me pregunto, ¿qué estoy haciendo con mi vida en este momento? Mi viaje en autobús más largo fue de 54 horas. No sé si te puedes imaginar lo adolorido que quedas después de un viaje como ese”, explicó.

Sobre su viaje, el hombre, de 44 años, comentó que “podría haberme quedado en casa, ir a la biblioteca, ver documentales, hablar con la gente y explorar el mundo desde la comodidad de una silla en un entorno familiar”.

Durante una entrevista con el medio BBC, Thor comentó que su razón fundamental para viajar era que “uno debe viajar para comprender que el mundo es redondo”.

Los países que visitó incluyen más de la lista que abarca la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo número oficial de países es de 193, más dos de Estados observadores.

En conversación con BBC, Thor comentó que una de las cosas más memorables de este viaje es que pudo “Casarme por primera vez, casarme por segunda vez. Ver un cohete dispararse al espacio y darme cuenta de que era la primera vez que veía algo salir del planeta. ¡Eso fue un gran momento! Estar en una tormenta a bordo de un buque portacontenedores, ver ballenas, saltar, ser invitado a una boda en Sudán. ¡Tanto, tanto!”.

De hecho, su esposa lo pudo visitar 27 veces en todo el mundo, pero que lo más complicado fue cuando “me quedé atrapado dos años en Hong Kong durante la pandemia. Hong Kong era bastante estricto. No pude subirme a ningún barco y la mayoría de los países a los que tenía que ir habían cerrado sus fronteras y mi esposa no podía venir a verme a Hong Kong porque no estábamos casados y porque yo no era residente. Así que tuve que resolver eso”.

El país al que más le costó entrar fue a Guinea Ecuatorial, lugar en el que casi se da por vencido. “Visité 4, 5, 6 embajadas y consulados diferentes tratando de obtener una visa y no me trataban cortésmente o bien. Crucé fronteras terrestres y en muchos, muchos puestos de control, cualquier persona con uniforme hacía de mi vida una pesadilla. Fue un período realmente difícil”, añadió.

“Afortunadamente descubrí que, si bien el mundo no es perfecto, la mayoría de las personas con las que compartimos este planeta son gente con buenas intenciones. La política y la religión son importantes para algunos".

"Pero a menudo encuentro que estas cinco cosas son mucho más importantes: la familia, la comida, la música, los deportes y hablar sobre el clima. Cada país del mundo tiene derecho a ser visto como el mejor país del mundo en potencia”, dijo Thor.