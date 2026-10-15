El FMI pronostica que la India superará a Japón como la cuarta mayor economía en 2027

India va camino de convertirse en la cuarta economía más grande del mundo en 2027, superando a Japón, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional presentadas este jueves.

El FMI señaló que Japón seguirá siendo este año el cuarto país más grande por producto interno bruto nominal, pero en 2027 está previsto que India ocupe su lugar, con un PIB que alcanzará los 4,52 billones de dólares.

Japón caerá a la sexta posición el año próximo, por detrás de India y también del Reino Unido, según las proyecciones del Fondo.

India presume de un crecimiento robusto en los últimos años pese a las turbulencias comerciales y geopolíticas globales. El FMI elevó esta semana su previsión de crecimiento para 2026, que se espera alcance el 7%.

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Japón en cambio está acusando los efectos de una población cada vez más vieja, y otros factores que contribuyen a un estancamiento de su economía. Este año se espera que el PIB del archipiélago crezca apenas un 0,7%.

La mayor economía del planeta es Estados Unidos, seguida de China y Alemania.

Al publicar las perspectivas para Asia-Pacífico este jueves, el director regional, Krishna Srinivasan, hizo valer que India entró con una posición fuerte en la actual crisis energética derivada de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán.

"India ha llegado aquí con una base muy fuerte", destacó.

"El crecimiento ha sido fuerte, se ha protegido la prudencia fiscal, y tenían muchas reservas. En ese sentido, han respondido bien al shock", explicó.