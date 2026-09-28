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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Nepal

Nueva tragedia en Nepal: dos muertos y varios desaparecidos por avalancha en una imponente montaña

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Tragedia en Nepal (EFE)
Tragedia en Nepal (EFE)
El montañista Mingma G Sherpa, quien dirige los operativos, dijo que la misión se ha complicado por las difíciles condiciones meteorológicas.

Una nueva avalancha en Nepal deja al menos dos personas muertas y 14 desaparecidas en la imponente montaña Himlung, según informaron las autoridades locales en momentos que los rescatistas retomaron la búsqueda de víctimas.

Esta cumbre, frecuentada por alpinistas especializados tiene un campamento base a 7.216 metros. Está situada cerca de la frontera con el territorio chino del Tíbet.

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Esta ubicación, determinante para los escaladores, fue totalmente arrasada en la mañana del domingo por la avalancha.

"Dos cuerpos fueron encontrados", declaró Tul Sing Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal.

"La búsqueda continúa por 14 trabajadores de expedición que continúan desaparecidos", agregó.

Gurung detalló que un equipo de ocho guías de montaña participa en la operación de búsqueda en este complejo terreno nevado.

No obstante, el montañista Mingma G Sherpa, quien dirige los operativos, dijo que la misión se ha complicado por las difíciles condiciones meteorológicas.

"Hubiéramos podido salvar vidas pero debido al mal tiempo, llegamos al sitio del accidente por la noche del domingo", publicó en su cuenta de Facebook.

El sherpa indicó que los fallecidos eran guías, mientras que los 14 desaparecidos son personal de cocina que trabajaban en el campamento de expedición.

La avalancha del domingo es el más reciente desastre natural en golpear a Nepal las últimas semanas.

El país del Himalaya aún se recupera del colapso de un glaciar de alta montaña en la frontera con el Tíbet que arrasó todo a su paso el 26 de agosto.

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En esa tragedia, que conmocionó al mundo, murieron más de 1.400 personas y 6.000 siguen desaparecidas, en lo que constituye uno de los peores desastres de la historia de esa nación.

En los últimos días se conoció que la sección de la montaña cuyo derrumbe desencadenó inundaciones experimentó un calor sin precedentes para esa época del año, mostraron datos meteorológicos analizados por un investigador.

Las temperaturas promedio en el glaciar de la montaña, a una altitud de 5.200 metros, se estimaron en alrededor de cinco grados Celsius entre el 21 y el 26 de agosto, lo que representa una temperatura excepcionalmente alta.

En el lugar del derrumbe, la temperatura promedio registrada durante ese periodo de seis días ha aumentado alrededor de 1,8ºC desde mediados del siglo XX.

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