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Martes, 13 de octubre de 2026
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Verónica Alcocer

La Fiscalía anuncia que "escuchará" a Eva Ferrer este miércoles tras sus denuncias contra Verónica Alcocer

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Verónica Alcocer, exPrimera Dama de Colombia / FOTO: EFE
Verónica Alcocer, exPrimera Dama de Colombia / FOTO: EFE
La Fiscalía precisó que se trata de la tercera convocatoria a la exfuncionaria y mencionó que las dos citaciones anteriores no se materializaron por su inasistencia.

La Fiscalía General de la Nación en Colombia anunció que escuchará en una diligencia judicial, este miércoles, a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán.

El llamado de la Fiscalía se da luego de los señalamientos que Ferrer, en la revista Semana, hizo sobre presuntos actos de corrupción con los que estaría relacionada la ex primera dama, Verónica Alcocer.

“En desarrollo de una investigación que se sigue por posibles hechos de corrupción en varias entidades del orden nacional, la Fiscalía General de la Nación escuchará en diligencia judicial, programada este 14 de octubre, a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán”, anunció el ente acusador.

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La Fiscalía precisó que se trata de la tercera convocatoria a la exfuncionaria y mencionó que las dos citaciones anteriores, previstas para el 27 de agosto y el 29 de septiembre, no se materializaron por su inasistencia.

“En ese sentido, la Dirección Especializada contra la Corrupción ha impulsado múltiples actividades de policía judicial, a las cuales se suma ahora el análisis de los recientes señalamientos públicos de la señora Ferrer Galcerán”, indicó.

La Fiscalía también indicó que respecto a las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y exgerente del Fondo Adaptación, Angie Liset Rodríguez Fajardo, “la Dirección Especializada contra la Corrupción avanza en una investigación”.

“Como parte de los actos investigativos, la Fiscalía ha escuchado en dos oportunidades a la exfuncionaria y adelanta labores de verificación para identificar conductas que puedan constituirse en delito y, de ser el caso, proceder a la judicialización de los presuntos responsables”, afirmó.

Ferrer, exasesora cercana de Alcocer, denunció en la revista Semana que la primera dama habría utilizado su avión oficial para extraer hasta 2,5 millones de dólares del régimen de Venezuela e incluso para transportar droga entre ambos países.

Angie Rodríguez aseguró a Caracol Radio, por su parte, que durante el gobierno pasado, habría operado en Casa de Nariño una red de mujeres jóvenes con presunta influencia en decisiones administrativas.

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También afirmó que otras mujeres, además de Alcocer, según menciona Caracol, tenían capacidad de influir en contratos y nombramientos dentro del Gobierno incluso desde puestos auxiliares. Según su relato, recibió llamadas y mensajes en los que le pedían gestionar decisiones administrativas con el aval del entonces presidente Gustavo Petro.

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