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México

Sheinbaum asegura que avanza "bien" el acuerdo comercial con Estados Unidos tras llamada con Trump

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum, presidente mexicana y Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto AFP
Claudia Sheinbaum, presidente mexicana y Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto AFP
Ambos países comparten junto a Canadá un tratado de libre comercio, T-MEC, que se tambalea en la práctica en medio de la guerra comercial que libran Washington y Ottawa.

La presidente Claudia Sheinbaum dijo este viernes que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo Donald Trump centrada en las negociaciones para que Estados Unidos reduzca aranceles a ciertos productos mexicanos.

Ambos países comparten junto a Canadá un tratado de libre comercio, T-MEC, que se tambalea en la práctica en medio de la guerra comercial que libran Washington y Ottawa.

El T-MEC exime de aranceles a la mayoría de los productos que exporta México a Estados Unidos, pero desde su regreso al poder Trump impuso gravámenes a importantes sectores como el del acero, aluminio y el automotriz.

"Él está buscando la manera de disminuir el déficit" de 197.000 millones de dólares en 2025, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. "Esperamos poder llegar a un acuerdo" para lograr "al menos una disminución en los aranceles que tenemos en este momento".

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"En esas conversaciones estamos", agregó. "He hablado con el presidente Trump 22 veces desde que entramos al gobierno. En algunos casos las hacemos públicas porque llegamos a un acuerdo y en otros casos son conversaciones de avance de los temas que estamos llevando", explicó.

Las negociaciones se producen en medio de las presiones de Trump para que México intensifique el combate al narcotráfico y la migración irregular a través de la frontera común.

La Casa Blanca envió esta semana un informe al Congreso en el que afirma que México debe hacer "mucho más" para combatir a los cárteles y frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Trump ha amenazado con incrementar los aranceles a su vecino e incluso se ha dicho dispuesto a actuar directamente con la fuerza.

Sheinbaum -que rechaza la presencia de fuerzas estadounidenses en su territorio- dijo que esta última conversación con Trump la seguridad no estuvo en la agenda. "Ha habido otras ocasiones en donde hemos hablado del tema", indicó.

"Hay avances" en las negociaciones, "pero todavía no hay un acuerdo cerrado y evidentemente estamos haciendo todo lo posible en el marco de nuestra soberanía, el respeto y lo mejor para México", agregó.

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