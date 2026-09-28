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Se registran protestas en San Carlos, estado Cojedes, por apagones que superan 15 horas continuas

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Protestas en San Carlos, estado Cojedes (Venezuela), por apagones - Fotos: X
Protestas en San Carlos, estado Cojedes (Venezuela), por apagones - Fotos: X
Hartos de los constantes apagones, los manifestantes bloquearon la autopista José Antonio Páez y la avenida Rómulo Gallegos con troncos y cauchos encendidos.

Ciudadanos de San Carlos, estado Cojedes (Venezuela), continúan protestando en las calles durante la noche de este lunes debido a los cortes eléctricos que superan las 15 horas.

Hartos de los constantes apagones, los manifestantes bloquearon la autopista José Antonio Páez y la avenida Rómulo Gallegos con troncos y cauchos encendidos.

Según denuncias, los cortes de energía oscilan entre 8, 10, 12 y hasta 15 horas continuas, afectando también el horario nocturno.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

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El mes de agosto registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de septiembre de 2026, la crisis eléctrica en Venezuela se ha intensificado y extendido por todo el país.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la gran mayoría de los hogares.

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