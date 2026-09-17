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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Fútbol colombiano

Así fue el primer gol del jugador más alto del que se tenga registro en el fútbol colombiano con más de dos metros

septiembre 17, 2026
Por: Luis Cifuentes
Fútbol colombiano - Foto de referencia: EFE
Fútbol colombiano - Foto de referencia: EFE
Usuarios en redes sociales compararon al defensor colombiano con Jan Koller, legendario delantero checo que medía 2,02 metros.

Un momento histórico quedó registrado en el fútbol profesional colombiano cuando el jugador más alto de la competición anotó un tanto en primera división.

Se trata de Jhonier Alomía, defensor central de Boyacá Chicó, quien anotó su primer gol en Primera División y convirtió en noticia no solo por su logro deportivo sino por su extraordinaria estatura de 2,05 metros, la más alta documentada en el balompié profesional del país.

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El gol de Alomía llegó en el encuentro entre Boyacá Chicó y Alianza, que terminó 2 a 1 a favor del equipo de Valledupar.

El jugador de 27 años nació en Santander de Quilichao, municipio del departamento del Cauca, y llegó esta temporada a Boyacá Chicó procedente de Atlético FC. Su carrera profesional comenzó con Bogotá FC, club donde debutó como futbolista profesional antes de continuar su trayectoria en otras instituciones del fútbol colombiano.

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La estatura de Alomía lo coloca en una categoría excepcional dentro del fútbol latinoamericano. Para poner su altura en perspectiva, usuarios en redes sociales compararon al defensor colombiano con Jan Koller, legendario delantero checo que medía 2,02 metros y fue conocido por su dominio aéreo durante su exitosa carrera en Europa.

Como defensor central, la altura de Alomía representa una ventaja significativa en jugadas aéreas, tanto defensivas como ofensivas, especialmente en balones detenidos. Su primer gol en la máxima categoría del fútbol colombiano ejemplifica precisamente este tipo de situaciones donde su estatura se convierte en un factor determinante.

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