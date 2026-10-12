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Canasta familiar en Venezuela supera los 755 dólares: economista alerta sobre falta de reformas económicas

octubre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Venezuela mantiene la inflación más alta del mundo, con un 466 % anual, mientras el salario mínimo integral apenas alcanza los 240 dólares, frente a una canasta básica de 750 dólares, según advirtió el economista venezolano Guillermo Arcay Finlay, profesor universitario con maestría de Harvard, en entrevista con NTN24. El especialista señaló que, tras nueve meses de supuestas negociaciones y acuerdos, no se han implementado reformas fundamentales que permitirían estabilizar la economía del país sudamericano. Según el economista, la crisis se mantiene por las mismas razones estructurales: emisión monetaria descontrolada para financiar una “estructura enorme clientelar que cuesta muchísimo más de lo que al Estado le ingresa”. Para diciembre, tradicionalmente el período más crítico, las autoridades planean “recortar el crédito a la banca” como medida compensatoria, lo que afectará directamente a los productores agrícolas que necesitan financiamiento para adquirir insumos.

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