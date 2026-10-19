Elon Musk anuncia que dará acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos

El multimillonario Elon Musk dijo este lunes que daría a cada niño de Estados Unidos una participación en su empresa de cohetes SpaceX.

"El año que viene, le daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño en Estados Unidos", dijo Musk, el hombre más rico del mundo, en X.

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"Esta será la primera de muchas", añadió, sin explicar cómo funcionaría el plan.

En Estados Unidos hay unos 73 millones de menores de 18 años, según datos de 2024 de la Oficina del Censo de ese país.

A su vez, Musk posee el 38% de SpaceX, según Forbes.

Su anuncio llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera el mes pasado dar 5.000 dólares a cada adulto de su país si el Partido Republicano, al que pertenece, mantiene el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

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SpaceX estableció el récord de la mayor oferta pública inicial de la historia, recaudando 85.700 millones de dólares en junio en su salida a bolsa.

El megacohete Starship de la compañía alcanzó la órbita por primera vez en septiembre, un nuevo hito en los planes de Musk de llegar a Marte.