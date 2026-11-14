Los crímenes por los que Daniel Ortega y Rosario Murillo serían enjuiciados en Estados Unidos

La represión sistemática en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a 72 prisioneros políticos tras las rejas, 33 de ellos en condición de desaparición forzada, según la ONG Asociación Memoria y Justicia. Además, 340.000 nicaragüenses han huido del país. Ante esta situación, Alfredo Gutiérrez, dirigente de las Fuerzas Democráticas de Nicaragua en el exilio, presentó el plan "Nicaragua, transición ordenada desde la dictadura hacia la democracia", que contempla acciones para la salida del régimen y la construcción de un Estado democrático. Gutiérrez también advirtió sobre posibles investigaciones por narcoterrorismo y tráfico de personas. Por su parte, la oposición pidió al fiscal general de Estados Unidos investigar el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses, presuntamente a manos de fuerzas paramilitares y militares bajo el mando de Ortega y Murillo.