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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Esta página de la NASA te muestra cómo se veía el universo el día que naciste

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Universo | Foto Canva
Universo | Foto Canva
La herramienta permite consultar imágenes captadas por reconocido telescopio espacial en una fecha especial y conocer algunos de los objetos más sorprendentes del universo.

Una de las fechas más importantes para una persona es el día de su nacimiento, pues, además de que en esta fecha celebrará todos sus cumpleaños por el resto de su vida, también quedará registrado el momento en el que tuvo su primer contacto con el mundo exterior y sus familiares pudieron contemplarlo por primera vez.

A muchas personas les gusta celebrar su cumpleaños, reunirse con sus amigos y familiares, comerse un pastel o realizar sus actividades favoritas. Sin embargo, ¿te imaginas si, además de todo esto, pudieras descubrir qué estaba observando el universo a través de uno de los telescopios más importantes de la historia durante el día de tu nacimiento?

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Esto es posible gracias a una herramienta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que permite consultar las fotografías captadas por el telescopio espacial Hubble en una fecha determinada.

La página, denominada 'What Did Hubble See on Your Birthday?', permite seleccionar el mes y el día de nacimiento para descubrir algunas de las observaciones realizadas por este instrumento. De esta manera, los usuarios pueden encontrar imágenes de galaxias, nebulosas y otros objetos astronómicos.

Para utilizarla, no es necesario descargar ningún programa ni realizar un registro. Basta con ingresar al sitio web oficial de la NASA, seleccionar la fecha y explorar las fotografías disponibles.

Es importante aclarar que las imágenes no necesariamente muestran fenómenos que ocurrieron exactamente el día del nacimiento, sino observaciones realizadas por el Hubble durante esa fecha.

El telescopio Hubble y el James Webb

El telescopio espacial Hubble fue lanzado el 24 de abril de 1990, en una misión conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). Desde entonces, ha sido uno de los instrumentos más importantes para la astronomía, gracias a sus observaciones por encima de la atmósfera terrestre, que han permitido obtener imágenes de gran calidad y estudiar la evolución del universo.

A este importante instrumento se suma el telescopio espacial James Webb, lanzado el 25 de diciembre de 2021 y desarrollado mediante una colaboración entre la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense.

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A diferencia del Hubble, el James Webb está especializado en observar el universo en longitudes de onda infrarrojas, lo que le permite estudiar galaxias muy distantes y regiones ocultas por nubes de polvo. Su espejo principal tiene 6,5 metros de diámetro y es el más grande desplegado en el espacio.

Ambos telescopios tienen capacidades diferentes y complementarias, por lo que sus observaciones continúan aportando información fundamental para comprender los orígenes y la evolución del universo.

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