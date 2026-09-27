Emotivo mensaje de María Corina Machado tras multitudinaria movilización para pedir su regreso seguro a Venezuela: “Con orden y determinación, avanzamos”

María Corina Machado resaltó este domingo la movilización ciudadana registrada en diferentes estados de Venezuela en la Gran Rodada Nacional por la Libertad, una jornada convocada por el Comando ConVzla en respaldo a su retorno al país y a la exigencia de un proceso electoral.

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“Qué impresionante la esperanza y la fuerza que hoy se sintieron en todos los estados de Venezuela. Ciudadanos de bien, que saben lo que quieren para nuestro país. Con orden y determinación, ¡avanzamos!”, escribió Machado en sus redes sociales al reaccionar a las imágenes de las caravanas.

La jornada juntó a ciudadanos en motocicletas, vehículos y caravanas en diferentes regiones, entre ellas Zulia, Aragua, Guárico, Amazonas, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo y La Guaira. Las organizaciones convocantes han presentado la actividad como una movilización nacional para sostener en las calles sus principales demandas.

Uno de los reclamos ha sido el regreso seguro de María Corina Machado a Venezuela, como también la definición de un cronograma electoral y el desarrollo de elecciones presidenciales en 2027. En algunas regiones igualmente se incorporó la exigencia de libertad para los presos políticos.

La movilización sucede luego de que el equipo de Machado informó acerca de varios intentos frustrados de regreso al país. Según sus colaboradores, la dirigente trató de regresar hace pocos días desde Panamá sin poder hacerlo. El jefe negociador del régimen, Jorge Rodríguez, ha negado que estén impidiendo su retorno.

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Machado, que sigue estando fuera de Venezuela, insistió esta semana en su intención de volver. En un foro internacional virtual aseguró que volverá “muy pronto” al país y vinculó ese regreso con la necesidad de progresar a un proceso electoral en el que puedan participar los venezolanos dentro y fuera del territorio.

La jornada de igual forma estuvo marcada por denuncias de incidentes. El partido Vente Venezuela notificó acerca de la detención de Fernando Torrealba, dirigente de esa organización en Zulia, al momento en que participaba en la caravana de Maracaibo. EFE ha confirmado que la organización denunció la detención y afirmó que desconocía su paradero.

En Carabobo, dirigentes de Vente Venezuela han denunciado de igual forma restricciones al desplazamiento de una de las caravanas por una autopista regional. De hecho, no habían ofrecido, al momento de estos reportes, una explicación de forma pública de esos sucesos.