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Lunes, 31 de agosto de 2026
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España

Italia extiende por 15 días el cierre del espacio Schengen con España; el gobierno de Pedro Sánchez respondió

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Situación en Ceuta - Foto: EFE
Situación en Ceuta - Foto: EFE
Italia y España no comparten frontera terrestre, pero los pasajeros que llegan en avión ahora pasan por controles de pasaporte.

Italia decidió el lunes prolongar durante 15 días la suspensión de las normas del espacio Schengen con España, instaurada el 1 de agosto por un mes debido a la situación en Ceuta, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

"La decisión se tomó de conformidad con el análisis realizado por el Comité de Análisis de la Inmigración y de la Seguridad de las Fronteras, debido a la persistencia de los elementos de evaluación que motivaron su reintroducción el pasado 1 de agosto", precisó el ministerio.

Roma señaló que esta decisión se tomó "teniendo también en cuenta las iniciativas ya emprendidas por España, en colaboración con la Unión Europea, para que la situación en esta región [Ceuta] pueda encaminarse hacia una próxima normalización".

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró el lunes que se sigue investigando lo ocurrido, un mes después de la llegada de unos 70.000 migrantes desde Marruecos al territorio español situado en el norte de África.

La travesía dejó varias decenas de muertos y desaparecidos, y varios miles de migrantes continúan en la ciudad autónoma.

Por su parte, el Ministerio del Interior español, que impuso controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia durante un mes a partir del 8 de agosto, respondió anunciando una prórroga recíproca de 15 días.

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Italia y España no comparten frontera terrestre, pero los pasajeros que llegan en avión ahora pasan por controles de pasaporte, lo cual normalmente no ocurre porque ambos países son miembros de la zona Schengen de libre circulación.

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