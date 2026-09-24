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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Francia

Macron niega que la CIA alertara sobre un ataque con drones rusos en el sur de Francia pero advirtió que sí podría ocurrir

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Emmanuel Macron (EFE)
Emmanuel Macron (EFE)
Según el diario El Mundo, el servicio de inteligencia de EE. UU. alertó de un ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, aseguró este jueves que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) "no informó a los servicios franceses" de un posible ataque ruso contra el sur de Francia.

Esto como respuesta a un medio español que señaló que el organismo de Estados Unidos lanzó una alerta de ataque inminente por parte de Rusia sobre territorio europeo.

Según el diario español El Mundo, el servicio de inteligencia de Estados Unidos alertó de un ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia, lanzado desde barcos situados en el Mediterráneo.

Esto supondría una escalada sin precedentes en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que la OTAN observa de cerca.

o

"La CIA no informó a los servicios franceses de un ataque de ese tipo", indicó Macron, durante una entrevista conjunta a las televisiones francesas TF1 y France 2.

No obstante, Macron dejó una preocupante advertencia sobre la seguridad en su país:

El mandatario Francés aseguró que Francia podría ser blanco de un intento de ataque con un dron cargado de explosivos, como el del aeropuerto de Leipzig en agosto que Alemania atribuyó a Rusia.

o

Francia aún no ha sufrido ataques de este tipo "pero cuando me preguntan '¿puede ocurrir?', mi respuesta es que sí", agregó, recordando el apoyo de los aliados europeos de Ucrania.

Macron, quien abandonará el cargo en mayo de 2027, consideró además "creíble" una nueva movilización rusa de 300.000 soldados para continuar la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

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