Trump dice que habló con Delcy sobre elecciones en Venezuela durante reunión en Nueva York y calificó a la jefe del régimen de "agradable y estupenda"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que, durante su reunión en Nueva York con la encargada del régimen venezolano desde la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, se tocó el tema del proceso electoral en ese país sudamericano.

"Lo hice, lo hice, hablé de elecciones", respondió Trump en los jardines de la Casa Blanca cuando una periodista le preguntó si tocó el tema electoral con Rodríguez.

Trump, cabe resaltar, agregó calificativos positivos en una nueva muestra de aprobación a la encargada de la dictadura y en declaraciones que se alejan de la realidad que viven los venezolanos.

"Por cierto ella es muy agradable, muy genial", dijo Trump sobre Rodríguez, que estuvo esta semana en Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde dijo que "en Venezuela habrá elecciones".

En medio de su respuesta a los periodistas, el mandatario norteamericano también se refirió al tema petrolero y la manera en que Estados Unidos se ha estado involucrando.

"Estamos gastando mucho dinero, ellos están gastando, las compañías petroleras van todas a Venezuela ahora y muy pronto", agregó Trump.

El jefe de Estado de la unión americana agregó que "Venezuela está ganando mucho dinero ahora para su gente".

Delcy Rodríguez, cabe resaltar, se reunió en un lujoso hotel con el presidente Trump el pasado martes y a puerta cerrada.

De acuerdo con la información divulgada por la sede presidencial de Estados Unidos, la reunión fue de carácter privado y contó con la participación de varios integrantes del equipo de gobierno de Trump.

Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Susie Wiles, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; y Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Política y asesor de Seguridad Nacional.

A su vez, la delegación del régimen venezolano estuvo encabezada por Delcy Rodríguez, identificada por la Casa Blanca como jefe encargada de la República Bolivariana de Venezuela

Es importante mencionar que la presencia de Rodríguez en Estados Unidos generó manifestaciones de rechazo por parte de sectores de la diáspora venezolana, así como duras críticas y cuestionamientos desde territorio venezolano.

Rubio, por su parte, calificó la reunión como "breve pero importante" y señaló que durante el encuentro se abordaron los principales desafíos que enfrenta el país, entre ellos su situación económica.