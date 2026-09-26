NTN24
Sábado, 26 de septiembre de 2026
Sábado, 26 de septiembre de 2026
Donald Trump

Trump dice que habló con Delcy sobre elecciones en Venezuela durante reunión en Nueva York y calificó a la jefe del régimen de "agradable y estupenda"

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
El mandatario norteamericano se refirió además al tema petrolero y afirmó que Venezuela "está ganando mucho dinero".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que, durante su reunión en Nueva York con la encargada del régimen venezolano desde la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, se tocó el tema del proceso electoral en ese país sudamericano.

"Lo hice, lo hice, hablé de elecciones", respondió Trump en los jardines de la Casa Blanca cuando una periodista le preguntó si tocó el tema electoral con Rodríguez.

o

Trump, cabe resaltar, agregó calificativos positivos en una nueva muestra de aprobación a la encargada de la dictadura y en declaraciones que se alejan de la realidad que viven los venezolanos.

"Por cierto ella es muy agradable, muy genial", dijo Trump sobre Rodríguez, que estuvo esta semana en Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde dijo que "en Venezuela habrá elecciones".

En medio de su respuesta a los periodistas, el mandatario norteamericano también se refirió al tema petrolero y la manera en que Estados Unidos se ha estado involucrando.

"Estamos gastando mucho dinero, ellos están gastando, las compañías petroleras van todas a Venezuela ahora y muy pronto", agregó Trump.

El jefe de Estado de la unión americana agregó que "Venezuela está ganando mucho dinero ahora para su gente".

Delcy Rodríguez, cabe resaltar, se reunió en un lujoso hotel con el presidente Trump el pasado martes y a puerta cerrada.

De acuerdo con la información divulgada por la sede presidencial de Estados Unidos, la reunión fue de carácter privado y contó con la participación de varios integrantes del equipo de gobierno de Trump.

Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Susie Wiles, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; y Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Política y asesor de Seguridad Nacional.

A su vez, la delegación del régimen venezolano estuvo encabezada por Delcy Rodríguez, identificada por la Casa Blanca como jefe encargada de la República Bolivariana de Venezuela

Es importante mencionar que la presencia de Rodríguez en Estados Unidos generó manifestaciones de rechazo por parte de sectores de la diáspora venezolana, así como duras críticas y cuestionamientos desde territorio venezolano.

o

Rubio, por su parte, calificó la reunión como "breve pero importante" y señaló que durante el encuentro se abordaron los principales desafíos que enfrenta el país, entre ellos su situación económica.

Temas relacionados:

Donald Trump

Delcy Rodríguez

Elecciones en Venezuela

Casa Blanca

Washington

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los que no están preparados para unas elecciones son los déspotas de Miraflores": Héctor Schamis

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Alex Saab-Foto: AFP/Canva
Álex Saab

Alex Saab se declararía culpable ante tribunal de Miami donde se le acusa de lavado: conozca todos los detalles

Félix Plasencia - Foto EFE
Félix Plasencia

Silencio sepulcral: la respuesta de Félix Plasencia cuando NTN24 preguntó la fecha de las elecciones

Ataque con explosivos estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar - Captura de pantalla de redes
Ataque

Así fue el ataque con explosivos a estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar: “Necesitamos sistemas antidrones urgentes”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
Venezuela

La Vinotinto cambia de generación: estas son las nuevas caras que impulsa Vizcarrondo

El seleccionador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo-Foto: EFE
Selección de Venezuela

Vizcarrondo apuesta por la juventud en la Vinotinto y deja fuera a referentes como Rondón y Soteldo

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Múltiples menciones a Diosdado Cabello: así inició el primer juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda en Chile

Alex Saab-Foto: AFP/Canva
Álex Saab

Alex Saab se declararía culpable ante tribunal de Miami donde se le acusa de lavado: conozca todos los detalles

Félix Plasencia - Foto EFE
Félix Plasencia

Silencio sepulcral: la respuesta de Félix Plasencia cuando NTN24 preguntó la fecha de las elecciones

Ataque con explosivos estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar - Captura de pantalla de redes
Ataque

Así fue el ataque con explosivos a estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar: “Necesitamos sistemas antidrones urgentes”

Donald Trump - Foto AFP
Aranceles

Trump amenaza con frenar ventas en Estados Unidos de reconocida empresa canadiense en medio de tensión arancelaria

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023