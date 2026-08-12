"En el Chocó ya no buscamos a nadie bajo los escombros”: el departamento avanza a una nueva fase tras el terremoto

Más de 60 horas después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, siguen conociéndose nuevos datos sobre las actividades de rescate de damnificados.

Aunque en varias zonas del país aún se buscan a los desaparecidos, el departamento del Chocó, epicentro del sismo, avanza a una nueva etapa tras la tragedia.

Hace minutos la gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó que en su territorio ya no hay desaparecidos y anunció una nueva etapa con el cierre de la fase de búsqueda desde el Puesto de Mando Unificado.

"En el departamento del Chocó ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida. Hoy cerraremos formalmente en PMU la fase de búsqueda y rescate para concentrarnos en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados", dijo la funcionaria.

Más temprano, el presidente Abelardo de la Espriella, desde el Palacio de San Carlos, explicó las dimensiones del daño: 11,347 viviendas destruidas, 53,526 viviendas afectadas, 140 edificios colapsados, así como importantes daños en infraestructura, incluyendo centros educativos y de salud, además de importantes sectores viales afectados.

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"Es una tragedia de gran dimensión, pero en estos momentos complejos debemos unirnos como una sola bandera", expresó el mandatario.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, destacó la gestión de ayudas humanitarias bajo la campaña "Colombia Un Solo Corazón", articulada con el sector privado, ONGs y municipios.

Hasta ahora, se han distribuido más de 1,500 toneladas de alimentos y cientos de miles de litros de agua, transportados gracias al trabajo conjunto con aerolíneas y el sector privado. Además, se ha contado con el apoyo de grandes empresas.