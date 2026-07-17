La disputa por ser el goleador del Mundial 2026 se definirá también en el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra

Los dos encuentros que quedan en el Mundial 2026 definirán quién se quedará con la ansiada Bota de Oro que se lleva el goleador del Mundial 2026.

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Dos jugadores lucharán por ser el goleador de esta edición de la cita orbital, pero lo harán en partidos con objetivos distintos.

Fuera de la pelea por su deseada segunda Copa del Mundo, Kylian Mbappé tiene que conformarse con disputar el sábado con Francia el partido por el tercer puesto, el último pulso con Lionel Messi por los récords goleadores como la Bota de Oro.

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La superestrella de los Bleus difícilmente podía sacudirse la decepción en su viaje a Miami para el ingrato choque del sábado ante Inglaterra.

Por otra parte, Lionel Messi, a sus 39 años, también sueña con quedarse con la Bota de Oro disputando la gran final con Argentina.

La Albiceleste defenderá el título el próximo domingo ante España, en un encuentro que enfrentará a los dos campeones de cada continente.

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Con ocho tantos, ambos jugadores buscarán este fin de semana anotar para superar la marca y quedarse con el premio a goleador de la Copa del Mundo.

Por otra parte, el inglés Harry Kane también querrá disputar dicho reconocimiento, aunque, con dos goles menos, llega con una clara desventaja para el partido del tercer puesto ante los galos.