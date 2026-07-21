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Martes, 21 de julio de 2026
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Texas

Una avioneta se estrelló contra una casa en Texas: esto se sabe sobre el piloto y por qué ocurrió el incidente

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente aéreo - Canva
Accidente aéreo - Canva
El accidente ocurrió cerca de las 6:45 a. m. en el condado de Fort Bend, mientras la aeronave intentaba realizar un aterrizaje en una pista cercana.

Un avión pequeño se estrelló en la mañana del lunes 20 de julio y terminó chocando contra una casa en Fulshear, en el condado de Fort Bend, Texas, mientras intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en una pista cercana.

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El piloto, que era la única persona a bordo de la aeronave, sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital.

El accidente ocurrió cerca de las 6:45 a. m., en las inmediaciones de la pista privada Covey Trails, ubicada al sur de la autopista Westpark Tollway. El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que el piloto fue trasladado al Hospital Memorial Hermann, en Katy, y, según lo reportado, las heridas que sufrió no fueron de gravedad.


Las imágenes difundidas por el Departamento de Bomberos de Fulshear-Simonton muestran la aeronave, de color amarillo, incrustada en el techo de una casa ubicada en Kitty Hawk Street. Según Fox Houston, una de las ruedas quedó sobre la vivienda y una de las alas terminó tocando el suelo del patio trasero.

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Del mismo modo, las autoridades confirmaron que el piloto era la única persona a bordo de la aeronave y que no se registraron más heridos como consecuencia del accidente.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el avión aparentemente intentaba aterrizar en la pista de Covey Trails cuando, por causas que aún se desconocen, terminó impactando contra la residencia. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del piloto ni se ha precisado qué pudo haber provocado el siniestro.

Según informó KHOU 11, equipos de emergencia y varias agencias permanecieron durante horas en el lugar para asegurar la zona, inspeccionar los daños y recopilar evidencias.

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