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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Se conoció la agenda de reuniones del presidente electo Abelardo De La Espriella durante su posesión: se encontrará con Javier Milei y delegados de EE. UU.

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo - EFE
Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo - EFE
La presencia de estos líderes internacionales en Cali también marcará el inicio de la política exterior que impulsará la nueva administración.

En el marco de los actos de posesión presidencial que se llevarán a cabo este viernes 7 de agosto en Cali, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, desarrollará una agenda de reuniones bilaterales con varios jefes de Estado, representantes de gobiernos y delegaciones internacionales que asistirán a la ceremonia.

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De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, De La Espriella sostendrá encuentros con el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, José Antonio Kast; el rey Felipe VI de España; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; la presidenta de Honduras, Nasry Asfura; y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

Asimismo, el mandatario entrante tiene previsto reunirse con la delegación oficial de Estados Unidos que viajará al país para asistir a los actos protocolarios del 7 de agosto.

Cabe resaltar que estas reuniones hacen parte de la agenda diplomática que acompañará la posesión presidencial y reflejan el interés del nuevo Gobierno en fortalecer las relaciones con diferentes países de la región, así como con aliados estratégicos de Europa y Norteamérica.

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La presencia de estos líderes internacionales en Cali también marcará el inicio de la política exterior que impulsará la nueva administración, la cual ha manifestado su intención de ampliar la cooperación en asuntos económicos, comerciales, de seguridad y de inversión.

Finalmente, se espera que, una vez concluyan los encuentros bilaterales, la Presidencia entregue un balance de las reuniones y de los principales compromisos alcanzados con los mandatarios y representantes internacionales que participarán en la jornada de posesión.

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