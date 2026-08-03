¿Gianni Infantino buscaría apoyo de la Casa Blanca para mantenerse en la presidencia de la FIFA?

La habilidad del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para desestimar las críticas e impulsar versiones ampliadas del Mundial de Clubes y del Mundial le confería un aire de omnipotencia, pero un fallido plan de un inversor privado ha puesto su posición en peligro por primera vez.

Cuando el dirigente de 56 años, con doble nacionalidad suiza, italiana y libanesa, saltó al campo con su amigo íntimo, el presidente Donald Trump, tras la final del Mundial hace dos semanas, su popularidad era máxima.

La edición más grande y compleja del torneo más importante del fútbol, ​​con 48 equipos y disputada en tres países, fue considerada un éxito rotundo a pesar de una serie de controversias extradeportivas.

Además, había aportado más dinero a las arcas de sus representados: las 211 federaciones miembro de la FIFA.

Hijo de inmigrantes italianos, quien en su día afirmó haber sufrido acoso escolar en Suiza durante su infancia por tener el pelo rojo y pecas, gozaba de una posición privilegiada.

Infantino ha limitado considerablemente sus apariciones en los medios, a diferencia de su predecesor, Sepp Blatter.

Esa inusual revelación sobre el acoso escolar que sufrió de niño se produjo cuando intentaba contrarrestar las críticas al historial de derechos humanos de Catar, país anfitrión del Mundial de 2022.

"No soy árabe, no soy africano, no soy gay, no tengo ninguna discapacidad", declaró.

"Pero me siento como si lo fuera, porque sé lo que significa ser discriminado como extranjero en un país extranjero. De niño sufrí acoso escolar por tener el pelo rojo y pecas".

El abogado fue elegido por primera vez en 2016 y reelegido sin oposición en 2019 y 2023. Sin embargo, ha sido acusado de permitir que la FIFA se convirtiera en una autocracia en los últimos años.

Para sus críticos, esto quedó ejemplificado por el fracaso del plan FIFA Forward Enterprise (FFE), anunciado y luego archivado la semana pasada.

La FFE, considerada en gran medida un proyecto de Infantino, tenía como objetivo atraer inversión privada a los torneos de la FIFA, incluyendo las Copas Mundiales masculina y femenina.

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resentada el martes pasado, la iniciativa fracasó estrepitosamente el sábado tras una fuerte reacción en contra.

El expresidente de la UEFA, Michel Platini, bajo cuyo mandato Infantino fue secretario general desde 2009, ha sido uno de sus críticos más acérrimos.

"Desafortunadamente, Infantino se ha vuelto más autócrata desde la pandemia (de Covid)", declaró Platini al periódico británico The Guardian en enero.

"Creo que perdió el partido. Hay menos democracia que en la época de Blatter", añadió el francés de 71 años, quien fue inhabilitado del fútbol en 2015 por un pago recibido de la FIFA en 2011.

Platini, quien posteriormente fue exonerado por un tribunal suizo, presenta a Infantino bajo una luz poco favorable. "Era un buen número 2, pero no un buen número 1", dijo Platini.

La amistad de Infantino con Trump, a quien otorgó el primer Premio de la Paz de la FIFA a pesar de las burlas generalizadas, ha sido objeto de escrutinio.

Uno de los momentos más polémicos del Mundial fue la suspensión de la sanción de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun, que se produjo tras una llamada telefónica de Trump, lo que le permitió jugar los octavos de final contra Bélgica.

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El hecho de que el plan de Infantino para la FFE involucrara a la firma de Joshua Kushner, hermano del yerno de Trump, Jared, no hizo más que reforzar la impresión de su deseo de codearse con los poderosos.

"La firma de Josh Kushner tiene una trayectoria legítima", declaró a la AFP Terrence Burns, estratega de marketing de marca para dos exitosas candidaturas a sede del Mundial.

"Pero la asociación siempre iba a interpretarse políticamente, en un año en el que la cercanía de Infantino a la Casa Blanca era... Ya objeto de denuncias éticas formales, y tras una revisión exhaustiva que muchas federaciones consideraron una línea roja, Infantino afirmó:

"En materia de patrocinio, durante 40 años hemos entendido que un socio aporta todo su contexto, y la cuestión fundamental no es si el dinero es lícito, sino qué significado tendrá este dinero".

"Esa prueba no se realizó, no se creyó o simplemente no se tuvo en cuenta".

Tras el fracaso de su controvertido plan de venta de los fondos para la Copa del Mundo, Infantino declaró que se centraría en restablecer la armonía.

"De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas... con un espíritu de interés común por nuestro deporte", afirmó.

"Y con el objetivo de seguir impulsando el fútbol en todo el mundo".

Infantino sabrá si su mandato ha terminado en las elecciones presidenciales de la FIFA que se celebrarán en Rabat el próximo mes de marzo, cuyo plazo de presentación de candidaturas finaliza el 18 de noviembre.