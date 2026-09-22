En redes sociales, venezolanos recuerdan con este video el momento en que Delcy Rodríguez aseguró que llevaría firmas contra Trump ante la ONU

Con motivo de la participación de Delcy Rodríguez en la reciente Asamblea General de la ONU, venezolanos, usuarios de redes sociales, recordaron con un video el momento en que la jefe encargada del régimen chavista aseguró que llevaría firmas contra Trump ante la Organización de Naciones Unidas.

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Diversos usuarios y activistas venezolanos han revivido un audiovisual de archivo de 2019, cuando Rodríguez (en ese entonces vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro) lideraba una campaña de recolección de firmas bajo el lema 'No More Trump' ('No más Trump').

En aquel entonces, la funcionaria de Miraflores aseguraba con firmeza que llevaría millones de rúbricas ante las Naciones Unidas para protestar contra las sanciones de la Casa Blanca.

Este 22 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente hizo sentir "incómoda" a Delcy Rodríguez cuando ofreció su discurso ante las delegaciones del mundo en la Asamblea General de la ONU.

Mediante su intervención, Trump recordó de manera explícita la operación militar de EE. UU. en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Puntualmente, el jefe de Estado sostuvo: "En enero, por mi iniciativa, el Ejército de Estados Unidos hizo una operación enorme, penetrando profundamente la capital de Venezuela, Caracas; incursionamos en una base militar que supuestamente estaba fuertemente custodiada a prueba de cualquier ataque".

"Detuvimos a un criminal, a un dictador, Nicolás Maduro, y desde ese día, cientos de prisioneros (políticos) venezolanos han sido liberados; estamos trabajando con los líderes de Venezuela para construir un futuro mejor", añadió el mandatario.

Ante las declaraciones de Trump, las cámaras del evento político captaron la reacción de la jefe encargada del régimen venezolano.

Con una postura "incómoda", visiblemente "seria", Rodríguez, al igual que la delegación que la acompañó, mostró "resignación" ante las palabras de Trump.

La presencia de Rodríguez en EE. UU. generó manifestaciones de rechazo por parte de sectores de la diáspora venezolana.