En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Sindicatos y dirigentes políticos llegaron hasta la sede de naciones unidas en caracas para protestar por la participación de Delcy Rodríguez en la asamblea general de la ONU, en Nueva York. Los manifestantes cuestionan la presencia de la jefe del régimen y reclaman atención internacional frente a la situación política y de derechos humanos en el país. Además, en Miami, continúan los pronunciamientos de rechazo entre líderes hispanos a la reunión que sostendrá Delcy Rodríguez con Donald Trump y a los alrededores de la sede de la ONU hay protestas de la diáspora venezolana contra la encargada de la tiranía venezolana en Nueva York.