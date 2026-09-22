Así fue la reacción de Delcy Rodríguez cuando Trump dijo en la Asamblea General de la ONU que "EE. UU. detuvo a Maduro, un criminal, un dictador"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su discurso en la Asamblea General de la ONU este 22 de septiembre.

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Mediante su intervención, el titular de la Casa Blanca recordó de manera explícita la operación militar de EE. UU. en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Puntualmente, el jefe de Estado sostuvo: "En enero, por mi iniciativa, el Ejército de Estados Unidos hizo una operación enorme, penetrando profundamente la capital de Venezuela, Caracas; incursionamos en una base militar que supuestamente estaba fuertemente custodiada a prueba de cualquier ataque".

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"Detuvimos a un criminal, a un dictador, Nicolás Maduro, y desde ese día, cientos de prisioneros (políticos) venezolanos han sido liberados; estamos trabajando con los líderes de Venezuela para construir un futuro mejor", añadió el mandatario.

Ante las declaraciones de Trump, las cámaras del evento político captaron la reacción de la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

Con una postura "incómoda", visiblemente "seria", Rodríguez, al igual que la delegación que la acompañó, mostró "resignación" ante las palabras de Trump.

El discurso del ejecutivo republicano contrastó con el pragmatismo económico actual entre ambas naciones.

Trump también elogió el reciente acuerdo petrolero mediante el cual Venezuela comenzó a enviar millones de barriles mensuales a EE. UU. tras la "reconfiguración del poder" en la nación suramericana.

La presencia de Rodríguez en Estados Unidos generó manifestaciones de rechazo por parte de sectores de la diáspora venezolana.