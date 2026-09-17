Senadores demócratas exigen explicaciones sobre el destino de miles de millones del petróleo venezolano

Tres senadores demócratas exigieron al Gobierno de Donald Trump detallar qué ocurrió con los miles de millones de dólares que obtuvieron de las ventas de petróleo y otros recursos venezolanos que siguen bajo control de Estados Unidos, en una disputa que pone a de nuevo el manejo de los ingresos de Caracas en el foco del debate en Washington.

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Los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse han enviado una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que pidieron información acerca del estado de esos recursos, su uso y las medidas implementadas para evitar un uso indebido de los fondos venezolanos. La carta fue obtenida por The Washington Post.

Según los legisladores, la administración de Estados Unidos no explicó de manera suficiente en dónde está el dinero ni qué mecanismos de supervisión hay para garantizar que los recursos sean usados según las disposiciones que estableció Washington. El Comité de Finanzas del Senado indicó que, según reportes recientes, al menos 13.000 millones de dólares fueron depositados en cuentas vinculadas a las operaciones con recursos naturales venezolanos y bajo supervisión del Tesoro y el Departamento de Estado.

La controversia se remonta a enero, luego de la operación norteamericana en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro. La administración Trump anunció entonces que iba a asumir el control de las ventas de petróleo venezolano y que los ingresos iban a ser depositados en cuentas controladas por el Gobierno de Estados Unidos.

Desde aquel entonces, funcionarios de Estados Unidos y venezolanos ofrecieron distintas cifras acerca de los recursos movilizados. Delcy Rodríguez informó en enero que Caracas recibió 300 millones de dólares provenientes de esos fondos para cubrir salarios. Más adelante, el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, habló sobre alrededor de1.000 millones de dólares en ventas y anticipó que se podrían generar otros 5.000 millones.

La administración Trump asegura que hay mecanismos de control. Rubio afirmó en junio, en una audiencia en el Congreso, que el dinero estaba depositado en una cuenta bloqueada por el Tesoro en Citibank y que esta era auditada por la firma KPMG.

Según el secretario de Estado, la auditoría fue contratada y pagada con fondos del propio régimen venezolano.