Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Desde el mismo día de la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero empezaron las contradicciones en el discurso del presidente Donald Trump. La bipolaridad de la administración Trump sobre el régimen ha confundido a más de uno, pues tras la captura de Maduro se pensó que María Corina Machado iba a ser fundamental para el gobierno norteamericano para la transición democrática en Venezuela. Para hablar sobre este tema, Omar González, coordinador político de Vente Venezuela, conversó con La Noche de NTN24.