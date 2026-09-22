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Martes, 22 de septiembre de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Entre los obstáculos señalados se encuentran restricciones logísticas, bloqueos marítimos y limitaciones aéreas.

La Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas.

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La líder de la democracia en Venezuela mantiene su intención de regresar a su país, luego de que varios intentos anteriores no se concretaran.

Entre los obstáculos señalados se encuentran restricciones logísticas, bloqueos marítimos y limitaciones aéreas.

Según la información que pudo conocer NTN24, el primer intento ocurrió el lunes, cuando la dirigente opositora buscó trasladarse por vía marítima desde Panamá.

Aunque habría contado con respaldo de las autoridades panameñas, la embarcación no pudo zarpar debido a supuestas fallas mecánicas.

Posteriormente, durante la mañana de este martes, Machado intentó viajar por vía aérea hacia Aruba, pero el vuelo tampoco pudo realizarse.

Más tarde, se habría planteado un nuevo intento desde Curazao, aunque nuevamente se habría impedido el despegue.

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Machado, recordemos, salió de Venezuela a finales de 2025 en una operación que le permitió viajar a Oslo (Noruega) para recibir el Premio Nobel de Paz.

Desde entonces, la fundadora de la formación política Vente Venezuela ha permanecido fuera de su país.

Hasta septiembre de 2026, el regreso de Machado continúa sin concretarse. Sin embargo, la dirigente ha reiterado que su intención es retornar al país y participar en la transición política.

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