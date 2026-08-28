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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Irán

Régimen de Irán afirma seguir abierto a la diplomacia tras seis meses de guerra con Estados Unidos

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Irán y EE. UU. - Canva
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Los esfuerzos diplomáticos, liderados por mediadores como Pakistán y Catar, han intentado durante meses poner fin definitivo a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, sin éxito.

El régimen de Irán dejó abierta la puerta a la diplomacia este viernes, justo seis meses después del inicio de la guerra con Estados Unidos, pero sólo si Washington abandona su campaña de presión.

"Retomar la diplomacia no es imposible. Depende de que Estados Unidos comprenda un hecho sencillo: la presión no funciona", escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

Los esfuerzos diplomáticos, liderados por mediadores como Pakistán y Catar, han intentado durante meses poner fin definitivo a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, sin éxito.

Si bien en abril se acordó un alto el fuego y en junio se firmó un memorando de entendimiento para un acuerdo de paz definitivo, no se ha alcanzado ningún acuerdo y Washington ha declarado desde entonces una "guerra económica" contra Teherán.

En un nuevo intento por revitalizar la diplomacia, Araqchi se entrevistó con su homólogo catarí el jueves en Teherán, para hablar del estrecho de Ormuz, cerrado prácticamente por la República islámica al inicio de la guerra.

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Estados Unidos está aplicando en paralelo un bloqueo a los puertos iraníes, que dificulta la importación de gasolina.

El alto el fuego de abril puso fin a los combates más intensos, pero los ataques esporádicos, principalmente en el estrecho de Ormuz, ensombrecen las perspectivas de un acuerdo de paz duradero.

Teherán mantiene desde hace semanas conversaciones con Omán sobre el futuro de Ormuz, donde aspira a cobrar un peaje en concepto de "servicios" marítimos a los buques que transiten por esta vía, algo que no ocurría antes de la guerra.

Al mismo tiempo insiste en que el estrecho permanecerá cerrado mientras Washington no cumpla los compromisos asumidos en el memorando de junio, que prevé el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes y la retirada de las sanciones económicas.

"Estados Unidos debe generar confianza, hablar con respeto, reconocer nuestros derechos y cumplir sus compromisos", enumeró Araqchi.

El diputado iraní Esmail Kowsari reiteró el viernes ante la televisión estatal que, si el memorando no se implementa y Estados Unidos "no respeta sus compromisos, el estrecho de Ormuz no solo permanecerá cerrado, sino que Estados Unidos debe estar preparado para nuestras acciones ofensivas".

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