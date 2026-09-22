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Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El expresidente de México, Vicente Fox, habló con NTN24 y expresó su profunda preocupación por el acercamiento de Trump hacia Delcy.

En una escena que causa irritación a la democracia latinoamericana, se anunció la reunión para este martes del presidente de Estados Unidos y la dictadora interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

Aunque Rodríguez se mantiene en el poder en contra de lo que dicta la Constitución venezolana, ha recibido un cuestionado beneplácito de Trump acompañado de una inesperada alianza económica basada en el petróleo.

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El expresidente de México, Vicente Fox, habló con NTN24 y expresó su profunda preocupación por la reunión, calificándola como "extraña" y cuestionando los verdaderos intereses detrás del encuentro realizado en Nueva York.

Fox manifestó que la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela para llevarlo a Nueva York había generado "grandes esperanzas" de iniciar un proceso democrático serio en el país sudamericano, sin embargo, no ha sido así.

"Ha pasado el tiempo y no ha sucedido nada y las cosas cada vez están más extrañas", afirmó el exmandatario mexicano.

El expresidente fue particularmente crítico con la figura de Delcy Rodríguez, a quien describió como "una aliada total, un súbdito del señor Maduro" sin ninguna credencial democrática.

"No es confiable, no es demócrata, no cree en el proceso electoral, no cree en los derechos humanos", señaló Fox, añadiendo que siendo "títere del dictador Maduro, no puede ser más que una copia fiel de las políticas del dictador Maduro".

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Fox cuestionó duramente la actuación de Trump en el escenario internacional, comparándola con un juego de ajedrez donde mueve las piezas "sin ningún respeto a las diplomacias, sin ningún respeto a la historia de los países, sin ningún respeto a los procesos electorales democráticos y libres".

El exmandatario llegó a preguntarse abiertamente: "¿Qué es mejor para Venezuela, un dictador o el señor Trump? No parece haber diferencia entre uno y otro".

Respecto a los intereses económicos, Fox fue contundente al afirmar que Trump "se está robando flagrantemente el petróleo venezolano", alejándose de los principios democráticos que supuestamente motivaron la intervención estadounidense.

El expresidente mexicano también hizo un llamado al liderazgo de María Corina Machado, señalando que "es tiempo de liderazgo" y que la dirigente opositora debe "hacerse presente y pelear por lo que es justo, por lo que es democrático".

Fox sugirió que la única opción viable para Venezuela es "que se llame a un proceso electoral y que participe María Corina Machado como candidata a la presidencia".

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