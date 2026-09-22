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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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José Manuel Restrepo

"Durante las últimas elecciones, estuvimos a punto de perder la democracia de Colombia": vicepresidente Restrepo a Trump

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
José Manuel Restrepo (AFP)
José Manuel Restrepo (AFP)
El encuentro se dio en una reunión del Escudo de las Américas, una coalición militar y política multinacional creada en marzo de 2026 por el gobierno de los EE. UU.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, intervino este martes, en representación de su país, durante una reunión del Escudo de las Américas.

El Escudo de las Américas, una coalición militar y política multinacional creada en marzo de 2026 por el gobierno de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico, los cárteles y el crimen transnacional en el continente, recibió a Colombia tras la posesión de Abelardo de la Espriella en agosto.

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Restrepo Abondano es quien ha estado al frente de las reuniones de esta alianza, pues el mandatario prometió no viajar durante los próximos cuatro años en el cargo.

"Durante las últimas elecciones, estuvimos a punto de perder la democracia de Colombia. Y creo que este tipo de iniciativas, como el Escudo de las Américas, son una manera de preservar nuestras democracias en la región", dijo el vicepresidente.

Y añadió que, "al trabajar en la seguridad económica y en la seguridad física, podemos preservar las democracias de nuestra región. Y en este momento de la humanidad, en esta región del mundo, tenemos el impulso necesario para trabajar juntos, preservar las democracias y crecer más”

“Este es el vicepresidente de ‘El Tigre’”, le dijo Restrepo al presidente de Trump, durante la reunión

El mandatario norteamericano respondió asegurando que sabía de la promesa de Abelardo De La Espriella de no salir del país durante su mandato.

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"¡Es genial! Hizo una promesa: si gana, nunca abandonará el país, ni vacaciones. Esto no es una vacaciones, pero le dije, ¡cumple tu promesa!", respondió Trump.

Los países que forman parte de esto además de Colombia son Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

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