"En un acto de amor infinito de un abuelo, se acurruca y tapa a la niña": duro relato de periodista que perdió a sus padres en terremoto en Colombia

La devastación dejada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia golpeó en lo más profundo al periodismo nacional.

En declaraciones entregadas a la emisora Blu Radio, el periodista caleño Carlos Andrés Aponte confirmó el fallecimiento de su padre, su madre y su sobrina de 11 años, quienes quedaron atrapados tras el colapso del edificio familiar en la capital del Valle del Cauca.

El periodista, quien se encontraba en Bogotá cuando ocurrió la emergencia y debió enfrentar un complejo retorno a Cali, relató conmovido el trágico desenlace de las labores de búsqueda en el inmueble, cuya estructura sufrió un colapso.

La escena donde los equipos de rescate localizaron los cuerpos de Carlos Arturo Aponte (padre del periodista) y de la pequeña Eliana Giraldo Aponte (su sobrina) conmovió a las brigadas de socorro.

Tras excavar más de siete metros entre pesadas vigas y muros derrumbados hasta llegar al nivel del sótano, los socorristas hallaron a ambos en la zona del baño.

Según explicó el comunicador en la entrevista radial, el cuerpo de su padre fue encontrado cubriendo y protegiendo con su propio torso a la niña en un intento por salvarle la vida al momento del desplome.

“En un acto de amor infinito de un abuelo, él se acurruca, se agacha, tapa a la niña y desafortunadamente una viga termina cayendo y es la que termina con la vida de ambos de manera inmediata. Ellos no sufrieron en ningún momento”, expresó Aponte al medio nacional.

La presencia de la menor en el inmueble ocurrió pocas horas después de un festejo en casa.

Según detalló Aponte a Blu Radio, el domingo previo al terremoto la familia se había reunido para conmemorar el cumpleaños de Carlos Arturo y el aniversario de bodas número 41 de sus abuelos.

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“Vivían profundamente enamorados, se fueron los dos juntos”, manifestó Aponte, quien en la emisión destacó y agradeció la solidaridad del pueblo caleño, de los socorristas y de los ciudadanos del común que se sumaron a la remoción manual de escombros en las zonas de desastre.

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Poco después del hallazgo de su padre y su sobrina, las labores de rescate se centran en la búsqueda de su mamá.