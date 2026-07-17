¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

En las últimas horas la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), reveló en una serie de documentos las maniobras de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para manipular el sistema de votación electrónica en Venezuela entre 2004 y 2020.

Los documentos desclasificados por orden del presidente Donald Trump señalan que el chavismo habría utilizado el control del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la tecnología de Smartmatic para desarrollar mecanismos que permitieran alterar resultados electorales.

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Según esto, se habla de presuntos planes para modificar votos en las elecciones presidenciales de 2012 y el desarrollo de sistemas más sofisticados en 2020.

Aunque la CIA no confirmó que se produjera un fraude electrónico masivo en todos los procesos electorales, sí señala que la dictadura venezolana edificó una estructura con capacidad para manipular los resultados.

Sin embargo, han surgido dudas sobre el momento en que salen a la luz las revelaciones, pues en ellas se habla de irregularidades desde hace más de 20 años.

Para hablar del tema, La Noche de NTN24 habló con Marcel Ramírez, consultor político, y Humberto Villalobos, coordinador electoral de Vente Venezuela.

Ramírez, aseguró que "Trump lo saca en este momento porque no le ha ido muy bien en el tema con Venezuela. Después de que se llevó a Maduro, la comunidad venezolana esperaba mucho más de él"

Asimismo, señaló que, sumando el terremoto, a el Gobierno de Estados Unidos “se le unió el problema de Venezuela, el problema de Cuba y tiene unas elecciones intermedias muy pronto”.

"Trump sacó esto como una estrategia política para tratar de calmar un poco la avalancha que tiene encima de reclamos sobre qué está sucediendo en Venezuela", aseveró.

Por su parte, Villalobos, dijo que "Estados Unidos tiene mucho tiempo observando a Venezuela" y este documento "revela algunas de las condiciones que tenemos, pero definitivamente no las refleja todas".

“No toca nada del tema de un registro absolutamente amañado”, añadió.

Y agregó: "Yo diría que sí, definitivamente todo lo que dice ese documento tiene mucho de realidad, pero se queda corto en relación a la realidad".