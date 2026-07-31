Trump asegura que a Estados Unidos le puede suceder una invasión migratoria como la de España si los demócratas vuelven al poder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de hablar sobre la situación en Ceuta, dice que en Estados Unidos podría ocurrir lo mismo si los republicanos pierden el poder. Funcionarios de la casa blanca comparan la invasión migratoria de Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos durante la administración Biden.