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Jueves, 23 de julio de 2026
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Venezuela

Daños por terremotos en Venezuela ascienden a los 19.500 millones de dólares, estima el Banco Mundial

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Al menos 5.398 personas murieron a causa de los terremotos del 24 de junio, según un recuento oficial, y cientos de edificios quedaron destruidos.

El Banco Mundial estimó este jueves que los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el mes pasado provocaron unos 19.500 millones de dólares en daños físicos directos, y sugirió una alianza pública y privada vigorosa para afrontar la reconstrucción.

Según esta primera evaluación rápida del Banco, los daños a las viviendas representaron casi la mitad del total, con 9.300 millones de dólares, mientras que los edificios no residenciales sufrieron pérdidas por 5.000 millones de dólares y la infraestructura enfrentó un total de 5.200 millones de dólares en pérdidas.

Al menos 5.398 personas murieron a causa de los terremotos del 24 de junio, según un recuento oficial, y cientos de edificios quedaron destruidos.

Los estados de La Guaira y Distrito Capital fueron los más impactados, con el 47% del total de daños detectados, seguidos de Miranda y Carabobo.

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Al menos 16.740 personas resultaron heridas, y estimaciones extraoficiales sitúan el número de desaparecidos todavía en varios miles.

Las Naciones Unidas calculan que más de un millón de personas necesitan ayuda humanitaria inmediata.

En su primer análisis de daños, una semana tras los sismos, la ONU había proporcionado una cifra mucho más elevada, del orden de 37.000 millones de dólares.

La evaluación calcula que el ritmo de la reconstrucción será "un factor decisivo para moldear la recuperación económica del país y sus resultados sociales".

El desastre afectará a los niveles de productividad, consumo y el crecimiento del PIB de Venezuela durante la próxima década, alertó la entidad con sede en Washington.

"Estos impactos pueden mitigarse ampliando la inversión pública y privada para acelerar la reconstrucción" sugieren los expertos.

"Si se amplía el margen fiscal, una mayor inversión pública podría anticipar la reconstrucción y las transferencias a los hogares afectados mitigarían las pérdidas de consumo" añaden.

La evaluación del Banco Mundial sobre las necesidades de costos de reconstrucción asciende aproximadamente al 18% del PIB actual del país, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Antes del terremoto, los estados afectados enfrentaban presiones distintas pero superpuestas", recuerda el informe.

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