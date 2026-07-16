NTN24
Jueves, 16 de julio de 2026
Jueves, 16 de julio de 2026
Argentina

Reino Unido respalda investigar a Argentina por exhibir bandera de las Malvinas tras vencer a Inglaterra por las semifinales del Mundial de fútbol

julio 16, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Selección Argentina con pancarta de Malvinas- EFE
Downing Street da soporte para que la FIFA analice una posible infracción al reglamento, esto después de que los jugadores argentinos dejaran ver una pancarta que hacía alusión a la soberanía de las islas tras clasificarse para la final del Mundial 2026.

La polémica por la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas tal final del partido por las semifinales del Mundial 2026 estalló este jueves hacia el ámbito político. El gobierno del Reino Unido está dando el respaldo a los llamados para que la FIFA empiece una investigación a la selección argentina por lo que podría parecer una violación de las normas del campeonato.

Te puede interesar:

Un portavoz de Downing Street aseguró que la labor británica con las Islas Malvinas "nunca flaqueará" y estuvo de acuerdo con la postura del secretario de Negocios, Peter Kyle, quien solicitó una investigación "exhaustiva" acerca de lo ocurrido luego de la victoria de Argentina por 2-1 contra Inglaterra en Atlanta.

o

No obstante, el Ejecutivo británico dejó ver que cualquier sanción es responsabilidad solo de manera exclusiva de la FIFA, respaldó de manera pública la petición de ver si los futbolistas infringieron el artículo 34.3 del reglamento del Mundial, el cual prohíbe exhibir mensajes o consignas de carácter político antes, durante o después de los partidos.

Las críticas de igual manera estuvieron presentes desde la oposición. El líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, solicitó que los jugadores argentinos que fueron parte del acto sean suspendidos para la final del domingo frente a España.

o

Esta no es la primera vez que la FIFA tiene de frente un caso similar, de hecho, en 2014 la selección de Argentina fue multada luego de mostrar una pancarta con otro mensaje relacionado con las Malvinas, hecho ocurrido en un partido amistoso contra Eslovenia.

De momento, la eliminación de Inglaterra despertó un gran interés en el Reino Unido. La transmisión de la semifinal llegó a un pico de 24 millones de espectadores en la BBC, convirtiéndose en el evento televisivo en directo más visto en lo que va del año y el de mayor audiencia desde la final de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, encuentro que la selección inglesa perdió por penales contra Italia luego de igualar a un gol en los 120 minutos de juego.

Temas relacionados:

Argentina

FIFA

Investigación

Inglaterra

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Pentágono estaría analizando una operación militar en Cuba con asalto aéreo de tropas de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Una condena para Nicolás Maduro: Un juez de Miami lo condenó a pagar una millonaria indemnización

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Carta de preso político dirigido al gobierno de Donald Trump
Presos políticos

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Nicolás Maduro - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia

Tragedia en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Periodista regresó a Venezuela tras 12 años para cubrir el doble terremoto: "fue desgarrador"

Terremoto en Venezuela

Familias venezolanas esperan maquinaria para recuperar los cuerpos bajo los escombros

Más de Deportes

Ver más
Futbolistas Cristiano Ronaldo y James Rodríguez - Foto: EFE
Mundial

El saludo de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en el túnel del Hard Rock Miami que emociona a los fanáticos del fútbol

Ruben Dias y Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Ruben Dias sale en defensa de Cristiano Ronaldo y las críticas en su contra tras el empate de Portugal ante RD Congo: "Estamos todos juntos sabiendo que las dificultades son buenas"

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo responde a quienes dicen que la Selección Colombia es favorita para ser campeona del Mundial 2026

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Futbolistas Cristiano Ronaldo y James Rodríguez - Foto: EFE
Mundial

El saludo de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en el túnel del Hard Rock Miami que emociona a los fanáticos del fútbol

Basílica de Santa Teresa (Caracas, Venezuela) - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Basílica de Santa Teresa, uno de los templos católicos más importantes de Caracas, queda bajo evaluación tras daños estructurales ocasionados por los terremotos

La península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz - AFP
estrecho de Ormuz

Reportan que un buque petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz

Ruben Dias y Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Ruben Dias sale en defensa de Cristiano Ronaldo y las críticas en su contra tras el empate de Portugal ante RD Congo: "Estamos todos juntos sabiendo que las dificultades son buenas"

Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano (AFP)
Elecciones en Perú

Candidato izquierdista peruano pidió anular los votos emitidos en el extranjero y sigue sin definirse la elección presidencial

Nicolás Maduro, dictador venezolano / Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

El dictador Maduro escribe carta desde la prisión tras los terremotos que enlutan a Venezuela: "De esta también vamos a salir"

Régimen de Venezuela rechaza que Colombia pueda conducir reconstrucción tras terremotos / FOTO: Canva
Régimen de Venezuela

Régimen venezolano rechazó propuesta del presidente electo de Colombia para liderar la reconstrucción del país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre