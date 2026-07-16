Reino Unido respalda investigar a Argentina por exhibir bandera de las Malvinas tras vencer a Inglaterra por las semifinales del Mundial de fútbol

La polémica por la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas tal final del partido por las semifinales del Mundial 2026 estalló este jueves hacia el ámbito político. El gobierno del Reino Unido está dando el respaldo a los llamados para que la FIFA empiece una investigación a la selección argentina por lo que podría parecer una violación de las normas del campeonato.

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Un portavoz de Downing Street aseguró que la labor británica con las Islas Malvinas "nunca flaqueará" y estuvo de acuerdo con la postura del secretario de Negocios, Peter Kyle, quien solicitó una investigación "exhaustiva" acerca de lo ocurrido luego de la victoria de Argentina por 2-1 contra Inglaterra en Atlanta.

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No obstante, el Ejecutivo británico dejó ver que cualquier sanción es responsabilidad solo de manera exclusiva de la FIFA, respaldó de manera pública la petición de ver si los futbolistas infringieron el artículo 34.3 del reglamento del Mundial, el cual prohíbe exhibir mensajes o consignas de carácter político antes, durante o después de los partidos.

Las críticas de igual manera estuvieron presentes desde la oposición. El líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, solicitó que los jugadores argentinos que fueron parte del acto sean suspendidos para la final del domingo frente a España.

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Esta no es la primera vez que la FIFA tiene de frente un caso similar, de hecho, en 2014 la selección de Argentina fue multada luego de mostrar una pancarta con otro mensaje relacionado con las Malvinas, hecho ocurrido en un partido amistoso contra Eslovenia.

De momento, la eliminación de Inglaterra despertó un gran interés en el Reino Unido. La transmisión de la semifinal llegó a un pico de 24 millones de espectadores en la BBC, convirtiéndose en el evento televisivo en directo más visto en lo que va del año y el de mayor audiencia desde la final de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, encuentro que la selección inglesa perdió por penales contra Italia luego de igualar a un gol en los 120 minutos de juego.