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Martes, 23 de junio de 2026
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Abelardo de la Espriella

"Enhorabuena": el mensaje de Edmundo González tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

junio 23, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González y Abelardo de la Espriella - Fotos: AFP
Edmundo González y Abelardo de la Espriella - Fotos: AFP
En sociedades democráticas, la verdadera prueba de liderazgo comienza después de las urnas”, dijo González Urrutia.

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se refirió a las elecciones presidenciales de Colombia que dio como vencedor al abogado Abelardo de la Espriella.

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Por medio de su red social de X, González Urrutia catalogó “¡Enhorabuena!” la elección de Abelardo, quien gobernará por los próximos cuatro años desde la Casa de Nariño.

Sin embargo, dejó claro que tras los cómics se avecinan retos para De La Espriella en materia de “gobernabilidad”.

“En sociedades democráticas, la verdadera prueba de liderazgo comienza después de las urnas” , dijo.

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Edmundo González considera que dentro de los principales retos que afrontará Abelardo de la Espriella una vez asuma la presidencia estará la “convivencia democrática”, esto teniendo en cuenta que el territorio colombiano enfrenta una fuerte polarización.

“En ese momento, el primer trabajo es convertir mayorías electorales en consensos duraderos y diferencias legítimas en convivencia democrática”, expresó González Urrutia.

De esta manera, el mensaje de Edmundo González se suma al expresado hace unos días por parte de la líder democrática de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien felizizó a De La Espriella por haber vencido en dichos comicios.

“Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz”, manifestó el pasado domingo Machado por medio de su red social de X.

¿Qué se sabe del escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Colombia?

A la espera de la confirmación oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció este martes que ha culminado el escrutinio de primer nivel por parte de los jueces de la República en todo el territorio nacional, resultados que coinciden en un 99.997% con los arrojados en el preconteo.

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En ese sentido, Abelardo de la Espriella, quien se impuso en las urnas con 49,66% ante el candidato de izquierda Iván Cepeda, quien obtuvo 48,70%, según el preconteo, será ratificado en las próximas horas por el CNE como presidente electo de Colombia, nación que gobernará por los próximos cuatro años (2026-2030).

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