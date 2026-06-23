"No olvidamos todo el daño": estudiantes ante invitación de ‘Nicolasito’ a la Universidad Central de Venezuela

Cientos de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) rechazaron la presencia de Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido como ‘Nicolasito', hijo del dictador Nicolás Maduro, quien fue invitado a un foro para hablar de la obra y vida de su padre.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con Simón Belisario, candidato a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios.

“El estudiantado ayer, como lo demostramos, actuó en rechazo hacia la presencia de ‘Nicolasito'”, sostuvo.

En cuanto a las frases y consignas que emitieron los estudiantes en las instalaciones de UCV ante la presencia de Nicolasitos, señaló: “Ellos iban a hablar acerca de la obra y vida de Nicolás Maduro; obviamente, la universidad no olvida, los estudiantes no olvidamos todo el daño que durante estos 27 años le han ocasionado a todos los estudiantes”.

Respecto a la palabra ‘memoria’ que resonó en repetidas ocasiones en medio del rechazo hacia la presencia de Maduro Guerra, Simón Belisario expresó que se refirieron al tiempo que “Nicolás Maduro se encargó de perseguir, de meter presos a estudiantes”.

“En el 2014 y 2017 vimos estudiantes ser asesinados por el régimen que dirigía Nicolás Maduro y entonces ellos pretenden ayer venir a la Universidad Central de Venezuela a lavarle la cara, limpiarle la cara a un dictador que se encargó de dañar a los estudiantes”, sentenció.