Experto sobre las denuncias de fraude electoral de Gustavo Petro: "ataca la legitimidad del presidente electo"

En las últimas horas, Colombia conmemoró los 216 años de su independencia con el tradicional desfile militar, sin embargo, la cúpula militar y policial se retiró del lugar antes de que el presidente Gustavo Petro diera su último discurso como mandatario de la nación. Para hablar sobre este tema, Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política de Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.