EE. UU. anunció aranceles del 25% a Brasil por prácticas comerciales “desleales” y Lula da Silva respondió: “Aranceles ilegales e impuestos arbitrariamente”

Estados Unidos planea imponer un arancel del 25% a ciertas importaciones brasileñas a partir de la próxima semana, tras concluir una investigación de un año que determinó que el país había incurrido en prácticas comerciales “desleales”.

VEA TAMBIÉN Así fue la participación de los Ghetto Kids de Uganda en la apertura de concierto de Shakira en Estados Unidos o

Este sería uno de los primeros aranceles nuevos que se imponen desde que el presidente Donald Trump anunció el restablecimiento de estas medidas, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los fundamentos de sus cargas a las importaciones a principios de este 2026.

Te puede interesar

El representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunció las medidas contra Brasil en un comunicado que se dio a conocer este miércoles. En el pronunciamiento se informó que la investigación concluyó que las políticas brasileñas perjudican los intereses estadounidenses en ámbitos como el comercio digital, el acceso al mercado del etanol e, incluso, la deforestación ilegal.

“El presidente Lula y su gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en X. “Sus políticas económicas son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños. Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de esa actitud”.

Cabe aclarar que estos aranceles entrarán en vigor a partir del 22 de julio.

Por otro lado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “no existe justificación” para que Estados Unidos tome esta decisión y que los aranceles son “ilegales e impuestos arbitrariamente”.

Asimismo, anunció que Brasil tomará medidas en virtud de la Ley de Reciprocidad y que buscará una solución a través de la Organización Mundial del Comercio.

Del mismo modo, cabe aclarar que este arancel se aplicará a varios productos brasileños, pero quedarán exentas exportaciones clave como el café, la carne de res, los aguacates, las nueces de Brasil, los aceites petroleros y las piezas de aeronaves.

Finalmente, el representante comercial de Estados Unidos afirmó que están dispuestos a seguir negociando con Brasil para resolver esta situación cuanto antes y evitar que se deban seguir tomando medidas similares.