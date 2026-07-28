La UEFA frena el uso excesivo del VAR: acuerda eliminar las revisiones “largas y minuciosas”

La UEFA y los jefes de arbitraje de las 55 federaciones nacionales de fútbol de Europa alcanzaron un acuerdo histórico para agilizar los partidos se limitarán las revisiones prolongadas del VAR y la tecnología solo intervendrá ante errores “claros y evidentes” o en casos de identificación errónea de futbolistas.

​La decisión se concretó tras una cumbre de unificación de criterios en la que también participó la International Football Association Board (IFAB), con el objetivo de devolverle el protagonismo al árbitro principal en el terreno de juego.

​”El VAR no está destinado a arbitrar de nuevo el partido. Las revisiones prolongadas y minuciosas suelen ser un síntoma de que la decisión del árbitro no fue clara e inequívocamente incorrecta”, advirtió la UEFA en un comunicado.

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La reunión abordó la aplicación de las recientes modificaciones reglamentarias puestas a prueba durante la Copa del Mundo en Norteamérica. Entre los cambios respaldados por la UEFA destaca que el VAR ahora podrá intervenir ante una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta que derive en una expulsión, así como para corregir la confusión de identidad en la amonestación de un jugador.

Además del video arbitraje, la directiva arbitral europea acordó aplicar con máxima rigurosidad las normas contra la pérdida de tiempo como ​saques de puerta y de banda, sustituciones de jugadores y ​atención de lesiones dentro del campo.

Roberto Rosetti, director de arbitraje de la UEFA, calificó la unificación de pautas como un “hito importante” para garantizar la fluidez del espectáculo y proteger la emoción del juego. El organismo anunció que en las próximas semanas publicará nuevas directrices específicas para las competiciones europeas.