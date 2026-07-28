NTN24
Martes, 28 de julio de 2026
Martes, 28 de julio de 2026
Fútbol

La UEFA frena el uso excesivo del VAR: acuerda eliminar las revisiones “largas y minuciosas”

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Un árbitro revisa imágenes en el VAR-Foto: ilustración Canva
Un árbitro revisa imágenes en el VAR-Foto: ilustración Canva
El organismo del fútbol europeo y las 55 federaciones nacionales pactaron intervenir únicamente en errores “claros y evidentes” para dinamizar el juego y evitar pérdidas de tiempo.

La UEFA y los jefes de arbitraje de las 55 federaciones nacionales de fútbol de Europa alcanzaron un acuerdo histórico para agilizar los partidos se limitarán las revisiones prolongadas del VAR y la tecnología solo intervendrá ante errores “claros y evidentes” o en casos de identificación errónea de futbolistas.

​La decisión se concretó tras una cumbre de unificación de criterios en la que también participó la International Football Association Board (IFAB), con el objetivo de devolverle el protagonismo al árbitro principal en el terreno de juego.

​”El VAR no está destinado a arbitrar de nuevo el partido. Las revisiones prolongadas y minuciosas suelen ser un síntoma de que la decisión del árbitro no fue clara e inequívocamente incorrecta”, advirtió la UEFA en un comunicado.

o

La reunión abordó la aplicación de las recientes modificaciones reglamentarias puestas a prueba durante la Copa del Mundo en Norteamérica. Entre los cambios respaldados por la UEFA destaca que el VAR ahora podrá intervenir ante una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta que derive en una expulsión, así como para corregir la confusión de identidad en la amonestación de un jugador.

Además del video arbitraje, la directiva arbitral europea acordó aplicar con máxima rigurosidad las normas contra la pérdida de tiempo como ​saques de puerta y de banda, sustituciones de jugadores y ​atención de lesiones dentro del campo.

o

Roberto Rosetti, director de arbitraje de la UEFA, calificó la unificación de pautas como un “hito importante” para garantizar la fluidez del espectáculo y proteger la emoción del juego. El organismo anunció que en las próximas semanas publicará nuevas directrices específicas para las competiciones europeas.

Temas relacionados:

Fútbol

Deportes

Árbitros

VAR

UEFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tres mujeres, dos escándalos y un protagonista, Petro: "Una comedia de corrupción en varios actos"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué implicaciones tiene la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Crisis diplomática entre Brasil y Argentina: Lula Da Silva pide explicaciones sobre "ofensas" de Javier Milei

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Quién va a bordo? Aeronave de alto nivel de EEUU se dirige al Aeropuerto Internacional de Maiquetía

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Trump adelantó encuentros con Netanyahu y Zelenski - Fotos: AFP/EFE
Encuentro

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Terremotos en Japón - Captura de video
Japón

Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Keiko Fujimori, presidente de Perú / FOTO: EFE
Keiko Fujimori

“En los últimos años hemos sido testigos de la incapacidad del estado”: Keiko Fujimori, presidente de Perú

Joe Biden - Foto EFE
Joe Biden

Salen a la luz grabaciones inéditas de Joe Biden que revelan delicadas confusiones mientras era presidente de EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
El motociclista colombiano David Alonso-Foto: EFE
MotoGP

El piloto colombiano David Alonso llegará a la élite del motociclismo tras fichar por Honda para el MotoGP en 2027

Los pilotos de Ferrari fueron los más destacados de las prácticas 1 y 2- Foto: EFE
Fórmula 1

Así fue el duro accidente que sufrió el automovilista argentino Franco Colapinto en ensayos del Gran Premio de Hungría de la Formula 1

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Mundial 2026

Mbappe no le pierde pisada a Messi como los goleadores del Mundial y marcó un gol que eliminó a Paraguay del Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El motociclista colombiano David Alonso-Foto: EFE
MotoGP

El piloto colombiano David Alonso llegará a la élite del motociclismo tras fichar por Honda para el MotoGP en 2027

_SpaceX Starship V3 lanzamineto-Foto: EFE
SpaceX

Freno al coloso espacial: SpaceX aborta en los últimos segundos el lanzamiento del mega cohete Starship

Imagen del Suitsat-1 captada desde la EEI - Foto NASA
Astronautas

¿Un astronauta alejándose en el vacío del espacio? La historia de esta impactante imagen captada desde la Estación Espacial Internacional

Régimen venezolano junto mayor del Cuerpo de Marines de EE. UU. | Foto: AFP
Donald Trump

"Están siendo utilizados": experto analiza los acercamientos de funcionarios de la administración Trump con el régimen venezolano

Marines de EEUU trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela - Foto: X @Southcom
Aeropuerto de Maiquetía

¿Está EE. UU. operando la torre de control de Maiquetía? Marines trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela en el aeropuerto internacional

Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: EFE
Venezuela

Pequeño pueblo costero venezolano enfrenta daños severos tras terremotos: 60 viviendas siguen inhabitables

Los pilotos de Ferrari fueron los más destacados de las prácticas 1 y 2- Foto: EFE
Fórmula 1

Así fue el duro accidente que sufrió el automovilista argentino Franco Colapinto en ensayos del Gran Premio de Hungría de la Formula 1

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre