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Martes, 23 de junio de 2026
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Departamento de Estado de Estados Unidos

"Estamos haciendo rendir cuentas": Departamento de Estado de EEUU se pronuncia sobre transición en Venezuela

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, habló sobre las medidas aplicadas desde la nación norteamericana a varios países encabezados por regímenes como el de Cuba y Nicaragua.

Desde la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la portavoz en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Natalia Molano, habló con El Informativo de NTN24 sobre las acciones y medidas que ha ejecutado la administración del presidente Donald Trump en contra de aquellos regímenes del hemisferio.

Frente a Cuba, que durante más de seis décadas ha estado bajo la dictadura de los Castro, señaló que “estamos haciendo rendir cuentas con las herramientas que tenemos a nuestra disposición del Departamento de Estado; tenemos la autoridad de imponer sanciones y hacer restricciones de visas”.

Esto haciendo referencia a las últimas sanciones a cinco nuevas empresas cubanas anunciadas este martes por el secretario de Estado Marco Rubio hacia el régimen castrista.

Asimismo, enfatizó que “siempre estamos exhortando a que el resto de los asociados, de países del hemisferio y alrededor del mundo, tomen acciones y tomen declaraciones firmes frente al régimen represivo de Cuba”, el cual, dejó claro, se está enriqueciendo a costa del pueblo cubano.

Respecto a la situación de Nicaragua, la portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, indicó que desde el inicio de su segundo mandato del presidente Donald Trump “sí hemos tomado varias acciones”.

“Solamente este año hemos visto sanciones, medidas muy firmes por parte del gobierno estadounidense usando nuestras herramientas de sanciones y de restricción de visados a cientos de funcionarios nicaragüenses que están reprimiendo al pueblo”, agregó.

Por último, se refirió a lo que viene en Venezuela, en medio del proceso de transición democrática, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de los Estados Unidos.

“La esperanza es compartida; los Estados Unidos quieren futuro muy positivo y democrático para Venezuela; estamos con el buen objetivo de una transición democrática para los venezolanos”, sentenció.

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