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Terremoto en Venezuela

"Es la única forma de poder afrontarlo": rescatista español explica cómo trabajan para salvar vidas bajo los escombros de los terremotos en Venezuela

julio 1, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Ángel Saldaña dijo en NTN24 que su equipo prepara su parte psicológica para afrontar una situación que es siempre "muy dura".

Ángel Saldaña, jefe del equipo de búsqueda y rescate urbano de la Unidad Militar de Emergencias de España (UME), desplegada en Venezuela para socorrer a los afectados por el doble terremoto que azotó al país el pasado miércoles, explicó en La Mañana de NTN24 cómo ha sido trabajar en medio del desastre natural.

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Saldaña se refirió también a la manera en que, junto a su equipo, ha cooperado para buscar salvar la mayor cantidad de vidas posibles ante las alarmantes cifras de muertos y desaparecidos luego de una semana del desastre natural que ha dejado miles de damnificados.

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"No es fácil, es una situación muy dura desde que llegas a la zona, es dura cuando estás trabajando con ellos (las víctimas atrapadas en los escombros) y cuando no puedes rescatarlos por algún motivo, es siempre duro", contó Saldaña.

El rescatista explicó que su equipo trabaja y prepara la parte psicológica para afrontar todo tipo de escenarios y focalizarse, con las herramientas con las que disponen, en hacer todo los posible para poner a salvo a las víctimas.

"Ya habrá tiempo para pensar en qué podríamos haber cambiado, en si pudiéramos haber tenido mejor suerte haciendo otras cosas, pero en el momento de la intervención nos concentramos en nuestro trabajo", expuso.

De acuerdo con el rescatista, ese enfoque en su labor es lo que les permite llevarla a cabo, pues, de desviar su atención en otras situaciones, probablemente fracasarían en la misión. "Es la única forma de poder afrontarlo, si no, no seríamos capaces de hacerlo", señaló.

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