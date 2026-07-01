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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Se conoce nuevo y aterrador video del momento en que terremotos devastaron partes de Venezuela y provocaron el colapso de edificios

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Estado de La Guaira, Venezuela - AFP
Estado de La Guaira, Venezuela - AFP
La grabación fue captada por una cámara de seguridad en el estado de La Guaira, según reportaron medios locales.

Este miércoles se cumple una semana de los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron partes de Venezuela y causaron la muerte de cientos de personas.

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Con el paso de los días, los rescatistas trabajan sin descanso para hallar a más supervivientes entre los escombros. Además, se siguen conociendo nuevas imágenes desde otros ángulos en los que quedaron registrados los aterradores momentos vividos en distintas zonas del país.

Un nuevo video divulgado por medios locales muestra cómo los potentes movimientos de tierra sacuden al estado La Guaira, uno de los más afectados por los eventos sísmicos.

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Según los reportes, la grabación fue captada por una cámara de seguridad en dicha zona y muestra el momento en el que el piso se sacude con gran potencia, causando el desplome de varios edificios.

Asimismo, deja en evidencia cómo el terremoto mueve con gran fuerza un grupo de vehículos estacionados, al tiempo que personas corren aterrorizadas en busca de un refugio para salvaguardar sus vidas.

Este nuevo video captado desde otro ángulo muestra aún más la caída de edificios que otra toma del mismo sitio no muestra.

El doble terremoto en Venezuela dejó múltiples estructuras fuertemente afectadas en La Guaira, especialmente en zonas como Caraballeda, donde se mantienen labores de búsqueda debajo de las estructuras colapsadas.

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Los eventos sísmicos del 24 de junio en Venezuela dejaron un saldo (hasta el momento) de 1.943 muertos y más de 10.500 heridos, según indicaron el martes las autoridades del régimen chavista.

Las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas señalan que puede haber hasta 50.000 desaparecidos.

Actualmente, en el país sudamericano trabajan misiones de socorristas de varios naciones que se han sumado a las labores de búsqueda y rescate.

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